https://1prime.ru/20261106/rosteha-875000176.html
Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе"
Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе"
Корпорации "Яковлев", которая разработала самолет МС-21, не грозит банкротство, она стабильно работает и реализует все ключевые проекты, сообщили в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:44+0300
2026-11-06T18:44+0300
2026-11-06T18:44+0300
бизнес
финансы
ростех
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Корпорации "Яковлев", которая разработала самолет МС-21, не грозит банкротство, она стабильно работает и реализует все ключевые проекты, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Компании "Яковлев" банкротство не грозит. Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании "Яковлев" не имеет ничего общего с действительностью. Она стабильно работает и продолжает реализацию всех своих ключевых проектов", - сообщили в госкорпорации.
Поводом для таких сообщений стало заявление о банкротстве, поданное "Ижсталью". Суд рассмотрит его обоснованность 18 января.
Как напомнили в "Ростехе", именно "Яковлев" создает импортозамещенные лайнеры МС-21 и "Суперджет" - стратегически важные для всей страны гражданские самолеты.
"Любые разговоры на тему возможного банкротства предприятия абсолютно беспочвенны", - отметили в госкорпорации.
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бизнес, финансы, ростех
Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе"
"Ростех": компании "Яковлев" не грозит банкротство, она стабильно работает
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Корпорации "Яковлев", которая разработала самолет МС-21, не грозит банкротство, она стабильно работает и реализует все ключевые проекты, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Компании "Яковлев" банкротство не грозит. Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании "Яковлев" не имеет ничего общего с действительностью. Она стабильно работает и продолжает реализацию всех своих ключевых проектов", - сообщили в госкорпорации.
Поводом для таких сообщений стало заявление о банкротстве, поданное "Ижсталью". Суд рассмотрит его обоснованность 18 января.
Как напомнили в "Ростехе", именно "Яковлев" создает импортозамещенные лайнеры МС-21 и "Суперджет" - стратегически важные для всей страны гражданские самолеты.
"Любые разговоры на тему возможного банкротства предприятия абсолютно беспочвенны", - отметили в госкорпорации.