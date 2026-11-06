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Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе"

Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе" - 06.11.2026, ПРАЙМ

Корпорации "Яковлев" не грозит банкротство, заявили в "Ростехе"

Корпорации "Яковлев", которая разработала самолет МС-21, не грозит банкротство, она стабильно работает и реализует все ключевые проекты, сообщили в... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:44+0300

2026-11-06T18:44+0300

2026-11-06T18:44+0300

бизнес

финансы

ростех

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Корпорации "Яковлев", которая разработала самолет МС-21, не грозит банкротство, она стабильно работает и реализует все ключевые проекты, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Компании "Яковлев" банкротство не грозит. Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании "Яковлев" не имеет ничего общего с действительностью. Она стабильно работает и продолжает реализацию всех своих ключевых проектов", - сообщили в госкорпорации. Поводом для таких сообщений стало заявление о банкротстве, поданное "Ижсталью". Суд рассмотрит его обоснованность 18 января. Как напомнили в "Ростехе", именно "Яковлев" создает импортозамещенные лайнеры МС-21 и "Суперджет" - стратегически важные для всей страны гражданские самолеты. "Любые разговоры на тему возможного банкротства предприятия абсолютно беспочвенны", - отметили в госкорпорации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, ростех