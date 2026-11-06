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Умеренное снижение: аналитики объяснили переоценку ожиданий по курсу рубля

Умеренное снижение: аналитики объяснили переоценку ожиданий по курсу рубля - 06.11.2026, ПРАЙМ

Умеренное снижение: аналитики объяснили переоценку ожиданий по курсу рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, завершив ростом и всю неделю, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T20:39+0300

2026-11-06T20:39+0300

2026-11-06T20:39+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, завершив ростом и всю неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 12,28 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,19-12,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,30 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 21 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,08-12,30 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу повышался второй день подряд. Курс закреплялся в середине диапазона 12-12,5 рубля за юань. "Рубль умеренно снижался в конце недели. Спад цен на нефть ниже 100 долларов привел к переоценке среднесрочных ожиданий по курсу", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.18 мск снижалась на 0,6%, до 97,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 102,2 пункта. Прогнозы Против рубля выступают текущие более низкие, чем в октябре, цены на нефть, а также новые параметры операций Минфина на валютном рынке, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "На стороне рубля - по-прежнему высокие процентные ставки. В конечном счете потенциал ослабления рубля представляется ограниченным, и валютные курсы могут просто сместиться в направлении верхних границ диапазонов 12-12,4 рубля за юань, 80-83 рубля за доллар и 89-92 рубля за евро", - оценивает он. Валютного предложения хватает на удовлетворение спроса со стороны Минфина, который с 9 ноября увеличит примерно на четверть ежемесячный объем покупок валюты по бюджетному правилу, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В настоящее время курс рубля формируется в основном на базе высокой экспортной выручки, полученной по ценам сентября-октября. Импорт растет сдержанно, потребности импортеров в валюте также комфортно покрываются", - добавляет он.

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рубль, рынок, торги, мосбиржа, валюта, курсы валют, россия