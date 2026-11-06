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Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7%

Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7%

Оборот розничных продаж в еврозоне в сентябре уменьшился на 0,7% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:01+0300

2026-11-06T14:01+0300

2026-11-06T14:01+0300

бизнес

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швеция

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ес

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оборот розничных продаж в еврозоне в сентябре уменьшился на 0,7% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали уменьшения показателя лишь на 0,1% в месячном выражении. При этом в годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в сентябре увеличился на 0,4%, прогнозировался рост на 0,6%. В Евросоюзе розничные продажи в сентябре уменьшились на 0,6% к августу, а в годовом выражении - увеличились на 0,9%. При этом статагентство пересмотрело значения августа: теперь в месячном выражении показатель розничных продаж улучшен до роста на 0,4% с увеличения на 0,1% как для еврозоны, так и для ЕС. Годовой рост был улучшен до 1,3% с 0,8% для еврозоны и до 1,7% с 1,2% для ЕС. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в сентябре на Кипре (+7,6%), в Швеции (+6,9%) и в Болгарии (+5,7%). Сильнейшее снижение наблюдалось в Германии (-2,4%), Румынии (-2,3%) и Испании (-1,5%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в сентябре в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,1%, в ЕС - на 1%. Розничные продажи непродовольственных товаров (кроме автомобильного топлива) в годовом выражении поднялись в еврозоне на 0,7%, в ЕС - на 1,2%. А продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах сократились на 3% и 2,3% для еврозоны и ЕС соответственно.

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бизнес, мировая экономика, кипр, швеция, болгария, ес, евростат