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Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7%
Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7%
Оборот розничных продаж в еврозоне в сентябре уменьшился на 0,7% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:01+0300
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2026-11-06T14:01+0300
бизнес
мировая экономика
кипр
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ес
евростат
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оборот розничных продаж в еврозоне в сентябре уменьшился на 0,7% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали уменьшения показателя лишь на 0,1% в месячном выражении.
При этом в годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в сентябре увеличился на 0,4%, прогнозировался рост на 0,6%.
В Евросоюзе розничные продажи в сентябре уменьшились на 0,6% к августу, а в годовом выражении - увеличились на 0,9%.
При этом статагентство пересмотрело значения августа: теперь в месячном выражении показатель розничных продаж улучшен до роста на 0,4% с увеличения на 0,1% как для еврозоны, так и для ЕС. Годовой рост был улучшен до 1,3% с 0,8% для еврозоны и до 1,7% с 1,2% для ЕС.
Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в сентябре на Кипре (+7,6%), в Швеции (+6,9%) и в Болгарии (+5,7%). Сильнейшее снижение наблюдалось в Германии (-2,4%), Румынии (-2,3%) и Испании (-1,5%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в сентябре в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,1%, в ЕС - на 1%. Розничные продажи непродовольственных товаров (кроме автомобильного топлива) в годовом выражении поднялись в еврозоне на 0,7%, в ЕС - на 1,2%. А продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах сократились на 3% и 2,3% для еврозоны и ЕС соответственно.
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бизнес, мировая экономика, кипр, швеция, болгария, ес, евростат
Бизнес, Мировая экономика, КИПР, ШВЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС, Евростат
Рынок розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,7%
Евростат: розничные продажи в еврозоне в сентябре снизились на 0,7%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оборот розничных продаж в еврозоне в сентябре уменьшился на 0,7% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали уменьшения показателя лишь на 0,1% в месячном выражении.
При этом в годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в сентябре увеличился на 0,4%, прогнозировался рост на 0,6%.
В Евросоюзе розничные продажи в сентябре уменьшились на 0,6% к августу, а в годовом выражении - увеличились на 0,9%.
При этом статагентство пересмотрело значения августа: теперь в месячном выражении показатель розничных продаж улучшен до роста на 0,4% с увеличения на 0,1% как для еврозоны, так и для ЕС. Годовой рост был улучшен до 1,3% с 0,8% для еврозоны и до 1,7% с 1,2% для ЕС.
Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в сентябре на Кипре (+7,6%), в Швеции (+6,9%) и в Болгарии (+5,7%). Сильнейшее снижение наблюдалось в Германии (-2,4%), Румынии (-2,3%) и Испании (-1,5%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в сентябре в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,1%, в ЕС - на 1%. Розничные продажи непродовольственных товаров (кроме автомобильного топлива) в годовом выражении поднялись в еврозоне на 0,7%, в ЕС - на 1,2%. А продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах сократились на 3% и 2,3% для еврозоны и ЕС соответственно.