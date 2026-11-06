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"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций

"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем пятницы, инвесторы ожидают позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:41+0300

2026-11-06T15:41+0300

2026-11-06T15:41+0300

экономика

рынок

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мосбиржа

россия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем пятницы, инвесторы ожидают позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.11 мск рос на 0,61%, до 2470,47 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,3%, до 98,58 доллара за баррель "Геополитический фон остается главным фактором для российского рынка. На 10-11 ноября запланированы трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Кремль сегодня заявил о необходимости участия европейских стран в будущем обсуждении гарантий безопасности, хотя конкретных предложений от них Москва пока не получила. Инвесторы рассчитывают на продвижение переговоров, однако существенных изменений в позициях сторон пока не произошло", - комментирует Владимир Чренов из Freedom Global. "Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ирана: ожидания возможной деэскалации ограничивают нефтяные котировки, однако сохраняющиеся риски для поставок через Ормузский пролив препятствуют устойчивому снижению цен. В центре внимания инвесторов также остаются предстоящие 10-11 ноября переговоры", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам". Лидеры роста и снижения В лидерах роста оказались акции "Циана" (+20,6%), которые подорожали более чем на 20% после публикации сообщения о намерении "Т-Технологий" приобрести 100% акций платформы по цене 993,05 рубля за одну акцию, отмечают аналитики "Цифра брокер". Также в лидерах роста - бумаги "АФК Система" (+4,79%), "Интер РАО" (+3,33%), "Позитива" (+2,15%), "Хэдхантера" (+1,89%). В лидерах снижения - акции "ВК" (-3,86%), Х5 (-2,06%), "Т-Технологий" (-1,19%), "Ростелекома" (-0,72%), "Озона" (-0,55%). Прогнозы Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов - коридор 2450-2490 пунктов. "Что касается рынка в целом, то селективный интерес инвесторов к покупке акций сохраняется, на фоне чего индекс Мосбиржи в отсутствие негативных сюрпризов может продолжить восстановление в направлении 2500 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер". "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне 2430-2490 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2460 пунктов. Рынок торгуется в боковике. Верхнюю границу могут сдвинуть ожидания предстоящих переговоров и дивидендные решения "Роснефти" и "Т-Технологий". Нижнюю способно опустить дальнейшее снижение нефти", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции