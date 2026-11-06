https://1prime.ru/20261106/rynok-874992003.html
"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций
"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем пятницы, инвесторы ожидают позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:41+0300
2026-11-06T15:41+0300
2026-11-06T15:41+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874992003.jpg?1793968890
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем пятницы, инвесторы ожидают позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.11 мск рос на 0,61%, до 2470,47 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,3%, до 98,58 доллара за баррель "Геополитический фон остается главным фактором для российского рынка. На 10-11 ноября запланированы трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Кремль сегодня заявил о необходимости участия европейских стран в будущем обсуждении гарантий безопасности, хотя конкретных предложений от них Москва пока не получила. Инвесторы рассчитывают на продвижение переговоров, однако существенных изменений в позициях сторон пока не произошло", - комментирует Владимир Чренов из Freedom Global. "Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ирана: ожидания возможной деэскалации ограничивают нефтяные котировки, однако сохраняющиеся риски для поставок через Ормузский пролив препятствуют устойчивому снижению цен. В центре внимания инвесторов также остаются предстоящие 10-11 ноября переговоры", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам". Лидеры роста и снижения В лидерах роста оказались акции "Циана" (+20,6%), которые подорожали более чем на 20% после публикации сообщения о намерении "Т-Технологий" приобрести 100% акций платформы по цене 993,05 рубля за одну акцию, отмечают аналитики "Цифра брокер". Также в лидерах роста - бумаги "АФК Система" (+4,79%), "Интер РАО" (+3,33%), "Позитива" (+2,15%), "Хэдхантера" (+1,89%). В лидерах снижения - акции "ВК" (-3,86%), Х5 (-2,06%), "Т-Технологий" (-1,19%), "Ростелекома" (-0,72%), "Озона" (-0,55%). Прогнозы Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов - коридор 2450-2490 пунктов. "Что касается рынка в целом, то селективный интерес инвесторов к покупке акций сохраняется, на фоне чего индекс Мосбиржи в отсутствие негативных сюрпризов может продолжить восстановление в направлении 2500 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер". "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне 2430-2490 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2460 пунктов. Рынок торгуется в боковике. Верхнюю границу могут сдвинуть ожидания предстоящих переговоров и дивидендные решения "Роснефти" и "Т-Технологий". Нижнюю способно опустить дальнейшее снижение нефти", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
"Интерес сохраняется": аналитики оценили рост российского рынка акций
Силаев: ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие сессии — в диапазоне 2430-2490 пунктов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем пятницы, инвесторы ожидают позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.11 мск рос на 0,61%, до 2470,47 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,3%, до 98,58 доллара за баррель
"Геополитический фон остается главным фактором для российского рынка. На 10-11 ноября запланированы трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Кремль сегодня заявил о необходимости участия европейских стран в будущем обсуждении гарантий безопасности, хотя конкретных предложений от них Москва пока не получила. Инвесторы рассчитывают на продвижение переговоров, однако существенных изменений в позициях сторон пока не произошло", - комментирует Владимир Чренов из Freedom Global.
"Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ирана: ожидания возможной деэскалации ограничивают нефтяные котировки, однако сохраняющиеся риски для поставок через Ормузский пролив препятствуют устойчивому снижению цен. В центре внимания инвесторов также остаются предстоящие 10-11 ноября переговоры", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам".
В лидерах роста оказались акции "Циана" (+20,6%), которые подорожали более чем на 20% после публикации сообщения о намерении "Т-Технологий" приобрести 100% акций платформы по цене 993,05 рубля за одну акцию, отмечают аналитики "Цифра брокер".
Также в лидерах роста - бумаги "АФК Система" (+4,79%), "Интер РАО" (+3,33%), "Позитива" (+2,15%), "Хэдхантера" (+1,89%).
В лидерах снижения - акции "ВК" (-3,86%), Х5 (-2,06%), "Т-Технологий" (-1,19%), "Ростелекома" (-0,72%), "Озона" (-0,55%).
Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов - коридор 2450-2490 пунктов.
"Что касается рынка в целом, то селективный интерес инвесторов к покупке акций сохраняется, на фоне чего индекс Мосбиржи в отсутствие негативных сюрпризов может продолжить восстановление в направлении 2500 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер".
"Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне 2430-2490 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2460 пунктов. Рынок торгуется в боковике. Верхнюю границу могут сдвинуть ожидания предстоящих переговоров и дивидендные решения "Роснефти" и "Т-Технологий". Нижнюю способно опустить дальнейшее снижение нефти", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".