Под знаком коррекции: российский рынок акций показал отрицательную динамику

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала отрицательную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 1,9%, а индекс РТС снизился на 3,3%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше уровня 2460 пунктов.Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 1,9%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 81,8 рубля за доллар.Торговая неделя на российском рынке прошла под знаком коррекции. Старт недели, как оказалось, фактически определил величину снижения по результатам недельных торгов. Инвесторы фиксировали прибыль в акциях преимущественно нефтегазового сектора, ориентируясь на резкое падение цен на нефть. Котировки Brent снижались в понедельник до уровня 107 долларов, теряя около 7% на ожиданиях американо-иранских переговоров при посредничестве Катара и нормализации судоходства в Ормузском проливе. В середине недели коррекция замедлилась, хотя нефтяные котировки продолжали снижаться. Brent в среду и утром в четверг торговалась на уровнях ниже 95 долларов (минимум — 93,4 доллара в среду, 4 ноября). Негативное влияние нефти отчасти было смягчено ослаблением рубля. В четверг снижение индексов остановилось: индикаторы начали осторожное движение вверх, отыграв от минимумов около 2,2%.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "ВК" (VKCO, +48,1%). Рост акций проходил без каких-либо очевидных поводов со стороны основной деятельности компании, а затем усилился на фоне увеличения рядом брокерских домов гарантийного обеспечения по "коротким" позициям этих акций.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались привилегированные акции "Татнефти" (TATNP), потерявшие за неделю около 6,8% на фоне падения цен на нефть.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2290 пунктов. Учитывая возможное позитивное влияние переговоров в Абу-Даби, индекс может продемонстрировать продолжение роста — до уровня не выше 2640.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала отрицательную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 1,9%, а индекс РТС снизился на 3,3%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше уровня 2460 пунктов.
Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 1,9%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 81,8 рубля за доллар.
Торговая неделя на российском рынке прошла под знаком коррекции. Старт недели, как оказалось, фактически определил величину снижения по результатам недельных торгов. Инвесторы фиксировали прибыль в акциях преимущественно нефтегазового сектора, ориентируясь на резкое падение цен на нефть. Котировки Brent снижались в понедельник до уровня 107 долларов, теряя около 7% на ожиданиях американо-иранских переговоров при посредничестве Катара и нормализации судоходства в Ормузском проливе. В середине недели коррекция замедлилась, хотя нефтяные котировки продолжали снижаться. Brent в среду и утром в четверг торговалась на уровнях ниже 95 долларов (минимум — 93,4 доллара в среду, 4 ноября). Негативное влияние нефти отчасти было смягчено ослаблением рубля. В четверг снижение индексов остановилось: индикаторы начали осторожное движение вверх, отыграв от минимумов около 2,2%.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "ВК" (VKCO, +48,1%). Рост акций проходил без каких-либо очевидных поводов со стороны основной деятельности компании, а затем усилился на фоне увеличения рядом брокерских домов гарантийного обеспечения по "коротким" позициям этих акций.
Аутсайдеры
Лидером по снижению цен за неделю оказались привилегированные акции "Татнефти" (TATNP), потерявшие за неделю около 6,8% на фоне падения цен на нефть.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2290 пунктов. Учитывая возможное позитивное влияние переговоров в Абу-Даби, индекс может продемонстрировать продолжение роста — до уровня не выше 2640.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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