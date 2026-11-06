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Российский рынок акций вырос на 0,34% за основную сессию
Российский рынок акций вырос на 0,34% за основную сессию - 06.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,34% за основную сессию
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,34% и упал на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:21+0300
2026-11-06T19:21+0300
2026-11-06T19:21+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,34% и упал на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,34%, до 2463,82 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,96%.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций вырос на 0,34% за основную сессию
Российский рынок акций вырос на 0,34% за основную сессию и упал на 1,96% за неделю
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,34% и упал на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,34%, до 2463,82 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,96%.