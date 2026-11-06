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"В ожидании новостей": аналитики оценили динамику российского рынка акций

"В ожидании новостей": аналитики оценили динамику российского рынка акций - 06.11.2026, ПРАЙМ

"В ожидании новостей": аналитики оценили динамику российского рынка акций

Российский рынок акций по итогам основной сессии пятницы умеренно повысился, удержавшись выше уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T19:58+0300

2026-11-06T19:58+0300

2026-11-06T19:58+0300

экономика

рынок

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мосбиржа

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акции

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии пятницы умеренно повысился, удержавшись выше уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,34% - до 2463,82 пункта, долларовый РТС снизился на 0,08% - до 944,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 924,79 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,96%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,66%, долларовый РТС - на 3,85%. Валютные индексы упали сильнее на фоне ослабления рубля к доллару и юаню. Рынок на подъеме Российский рынок акций в пятницу демонстрировал преимущественно положительную динамику. Индекс Мосбиржи при этом оставался выше уровня 2450 пунктов в течение торгов. "Индекс Мосбиржи в конце недели продолжил разнонаправленные движения в рамках 2450-2480 пунктов. Конъюнктура рынков в целом благоволила покупкам. Цены на нефть пошли в технический отскок после сильного спада, пытаясь вернуться к 100 долларам, а рубль нес умеренные потери. Геополитические надежды сохраняются", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги "Циана" (+20%), АФК "Система" (+5%), "Позитива" (+2,9%), "Хэдхантера" (+2,5%). Подешевели акции "Озона" (-0,7%), ВК (-3,2%), "Т-Техно" (-1,3%), "ИКС 5" (-1,2%). Стоимость нефти к 19.35 мск снижалась на 0,6% - до 97,7 доллара за баррель сорта Brent, а в первой половине дня превышала 100 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6% - до 102,2 пункта. Прогнозы В ближайшие дни инвесторы продолжат ждать сигналов со стороны геополитики, а также корпоративных драйверов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались ниже ближайших сопротивлений 2475 пунктов и 955 пунктов соответственно. Российский рынок находится в ожидании новостей с трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби, которые пройдут 10-11 ноября. Инвесторы, с одной стороны, готовы продолжить покупки акций, но в то же время будут ждать обнадеживающих сигналов", - добавляет она. Поддержка над 2400 пунктов по индексу Мосбиржи устояла, бенчмарк вернулся на позиции для покорения круглых 2500 пунктов, которые опять выступают сопротивлением, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Его пробой остается главной краткосрочной задачей. Ожидания на понедельник 2420-2520 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, россия, акции