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"Волна нисходящей коррекции": эксперты спрогнозировали динамику рынка акций

"Волна нисходящей коррекции": эксперты спрогнозировали динамику рынка акций - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Волна нисходящей коррекции": эксперты спрогнозировали динамику рынка акций

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и легкого ослабления рубля к доллару и евро, а также –... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:52+0300

2026-11-06T21:52+0300

2026-11-06T21:52+0300

экономика

рынок

акции

мосбиржа

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875006218.jpg?1793991144

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и легкого ослабления рубля к доллару и евро, а также – неизменность к юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,1% - до 2490 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом вырастет на 1,5 доллара и составит 99 долларов за баррель, курс евро на форексе вырастет на 2,5 цента и составит 1,117 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю не изменится и составит 12,28 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 11 копеек - до 82,25 рубля, евро – на 6 копеек, до 92,25 рублей, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "Настроения на мировых фондовых площадках остаются подавленными. Итоги "промежуточных" выборов в конгресс США оказались наихудшими из возможных вариантов с точки зрения рынка акций. Демократическое большинство в обеих палатах конгресса сулит инвесторам ужесточение регулирования, в том числе в сегменте ИИ-технологий", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". При этом, по его словам, до выборов на рынке также наблюдалось давление на технологический сегмент, поскольку инвесторы сомневались, что огромные инвестиции в ИИ-отрасль смогут окупиться в ближайшем будущем. Теперь же риск усиливается тем, что демократы могут ограничить быстрое развитие отрасли и усилят ее регулирование, что может негативно отразиться на спросе на компоненты, отметил эксперт. "На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитике. ... Участники торгов ожидают трехсторонних переговоров, намеченных на 10-11 ноября, результаты которых могут повлиять на котировки российских акций", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "Поскольку это будут переговоры рабочего уровня, завышенных ожиданий от них на рынке нет. Тем не менее они знаменуют собой сдвиг дипломатического урегулирования с мертвой точки. Затем фокус сместится на саммит АТЭС 18-19 ноября, где, как ожидается, встретятся лидеры РФ, США и Китая", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цена нефти резко провалилась в направлении 90 долларов, реагируя на победу демократов в выборах в американский конгресс, а участники рынка ждут роста давления на республиканцев в вопросе продолжения ближневосточного конфликта, добавил он. В России также внимание привлекут инфляция и корпоративные результаты. На 10 ноября запланирована отчетность "Т-Технологий", на 11 ноября Сбербанка, рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Рубль поищет направление движения С фундаментальной точки зрения против рубля в ближайший месяц будет выступать увеличение покупок иностранной валюты и золота Минфином с 9 ноября, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рубль также будет реагировать на геополитические и сырьевые сигналы: высокие цены на черное золото в сентябре–октябре с лагом должны продолжить поддерживать экспортную выручку и предложение иностранной валюты, что будет компенсировать негативное влияние внутренних валютных операций", - добавляет она. Ближе к концу следующей недели на рынке ожидается рост предложения валюты, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Благоприятные уровни для конвертации могут подтолкнуть экспортеров увеличить продажи валюты, что сбалансирует рынок, будет способствовать стабилизации котировок основных мировых валют на достигнутых уровнях и, возможно, позволит рублю отыграть часть потерь первой половины недели", - добавляет он. Владимир Чернов из Freedom Global ожидает умеренного ослабления рубля на фоне спроса на валюту со стороны импортеров. "Более дешевая нефть ухудшает перспективы экспортной выручки, но ее влияние на предложение валюты проявляется с задержкой", - добавляет он. Динамика индексов "Индекс Мосбиржи на уходящей неделе прошел через волну нисходящей коррекции. Поддержка над 2400 пунктов устояла, и бенчмарк вернулся на позиции для штурма круглых 2500 пунктов, которые опять выступают сопротивлением. Его пробой остается главной краткосрочной задачей", - рассказал Смирнов. "При отсутствии отрицательных новостей в геополитике это может способствовать росту интереса к акциям нефтегазового сектора. В этом случае покупки в "весовых" бумагах нефтегаза могут поднять биржевой индекс в диапазон 2500-2600 пунктов. Также ожидаем сохранения интереса к фундаментально сильным компаниям, ориентированным на внутренний рынок", - делится Зварич. Слабее рынка могут смотреться металлурги, а также компании, зависящие от ставок в экономике, где инвесторы будут учитывать затягивание паузы в цикле смягчения ДКП, отмечает он. "Российский фондовый рынок на следующей неделе после краткосрочной нисходящей коррекции сохраняет базу для продолжения роста при положении выше поддержек 2400 пунктов и 910 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) с перспективой обновления октябрьских пиков 2543 пункта и 994 пункта при поступлении обнадеживающих прежде всего геополитических сигналов", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ожидаю попыток восстановления российского рынка акций, но с заметными колебаниями внутри недели. Возвращение стоимости Brent выше 100 долларов повысит шансы на закрепление индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов, а продолжение снижения нефти может вернуть его к 2400 пунктам", - заключает Чернов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, мосбиржа, россия