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РЖД утвердили скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов
РЖД утвердили скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов - 06.11.2026, ПРАЙМ
РЖД утвердили скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов
Правление РЖД утвердило скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов, в том числе нефтепродуктов, фанеры, сборных домов, а также цинкового и медного... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:56+0300
2026-11-06T09:56+0300
2026-11-06T09:56+0300
бизнес
татарстан
свердловская область
челябинск
ржд
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правление РЖД утвердило скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов, в том числе нефтепродуктов, фанеры, сборных домов, а также цинкового и медного концентрата, следует из сообщения компании.
"Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт… Так, с 1 ноября 2026 года до конца октября 2027 года вводится скидка 22,9% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах со станции Соболеково (Татарстан)", - говорится в сообщении.
Льгота действует при условии выполнения в указанный период гарантированного объема перевозок не менее 600 тысяч тонн.
"До конца 2027 года вводится скидка 25% на перевозки в полувагонах со станции Красный Железняк (Свердловская область) цинкового концентрата на станцию Электростанция в Челябинске и медного концентрата на станцию Ежевая под Нижним Тагилом", - приводят еще одно тарифного решение РЖД.
Также до конца следующего года вводится скидка 50% на перевозки сборно-разборных бесфундаментных домов из объемных блоков со станции Хабаровск II.
Скидка 40,4% будет действовать до конца текущего года на экспортные перевозки фанеры, шпона, древесностружечных и древесноволокнистых плит в крытых вагонах со станций Северной железной дороги через погранпереходы с Азербайджаном, Белоруссией и Казахстаном.
"Скидка применяется на дополнительный объем перечисленных грузов, превышающий 151 тысячу тонн за второе полугодие 2026 года", - уточняют РЖД.
РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%.
татарстан
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бизнес, татарстан, свердловская область, челябинск, ржд
Бизнес, ТАТАРСТАН, Свердловская область, Челябинск, РЖД
РЖД утвердили скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов
РЖД утвердили скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правление РЖД утвердило скидки к тарифу 22,9-50% на перевозки ряда грузов, в том числе нефтепродуктов, фанеры, сборных домов, а также цинкового и медного концентрата, следует из сообщения компании.
"Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт… Так, с 1 ноября 2026 года до конца октября 2027 года вводится скидка 22,9% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах со станции Соболеково (Татарстан)", - говорится в сообщении.
Льгота действует при условии выполнения в указанный период гарантированного объема перевозок не менее 600 тысяч тонн.
"До конца 2027 года вводится скидка 25% на перевозки в полувагонах со станции Красный Железняк (Свердловская область) цинкового концентрата на станцию Электростанция в Челябинске и медного концентрата на станцию Ежевая под Нижним Тагилом", - приводят еще одно тарифного решение РЖД.
Также до конца следующего года вводится скидка 50% на перевозки сборно-разборных бесфундаментных домов из объемных блоков со станции Хабаровск II.
Скидка 40,4% будет действовать до конца текущего года на экспортные перевозки фанеры, шпона, древесностружечных и древесноволокнистых плит в крытых вагонах со станций Северной железной дороги через погранпереходы с Азербайджаном, Белоруссией и Казахстаном.
"Скидка применяется на дополнительный объем перечисленных грузов, превышающий 151 тысячу тонн за второе полугодие 2026 года", - уточняют РЖД.
РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%.