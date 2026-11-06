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Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму
Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму
Сбербанк с 11 ноября открывает прием заявок на выдачу льготной ипотеки в Крыму и Севастополе, сообщает банк. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:53+0300
2026-11-06T18:53+0300
2026-11-06T18:55+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк с 11 ноября открывает прием заявок на выдачу льготной ипотеки в Крыму и Севастополе, сообщает банк. Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщили ранее в пятницу в Минфине. "С 11 ноября 2026 года "Сбер" открывает прием заявок по программе "региональная ипотека" для приобретения строящегося жилья на территории республики Крым и города Севастополя", - говорится в пресс-релизе банка. На данных территориях клиенты могут получить "региональную ипотеку" по ставке 8% на сумму до 8 миллионов рублей при первоначальном взносе от 20,1%. Тип объекта недвижимости - квартира или апартаменты. При этом действуют ограничения. Так, стоимость одного квадратного метра приобретаемого помещения не должна превышать 350 тысяч рублей на дату заключения кредитного договора. Кроме того, приобретение объектов недвижимости возможно в объектах капитального строительства, первая проектная декларация по которым размещена застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства не позднее 31 октября 2026 года.
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недвижимость, банки, бизнес, крым, севастополь, сбербанк, минфин
Недвижимость, Банки, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сбербанк, Минфин
Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму
Сбербанк с 11 ноября открывает прием заявок на льготную ипотеку в Крыму и Севастополе
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк с 11 ноября открывает прием заявок на выдачу льготной ипотеки в Крыму и Севастополе, сообщает банк.
Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщили ранее в пятницу в Минфине.
"С 11 ноября 2026 года "Сбер" открывает прием заявок по программе "региональная ипотека" для приобретения строящегося жилья на территории республики Крым и города Севастополя", - говорится в пресс-релизе банка.
На данных территориях клиенты могут получить "региональную ипотеку" по ставке 8% на сумму до 8 миллионов рублей при первоначальном взносе от 20,1%. Тип объекта недвижимости - квартира или апартаменты.
При этом действуют ограничения. Так, стоимость одного квадратного метра приобретаемого помещения не должна превышать 350 тысяч рублей на дату заключения кредитного договора.
Кроме того, приобретение объектов недвижимости возможно в объектах капитального строительства, первая проектная декларация по которым размещена застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства не позднее 31 октября 2026 года.