https://1prime.ru/20261106/sberbank-875000660.html

Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму

Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк запустит прием заявок на льготную ипотеку в Крыму

Сбербанк с 11 ноября открывает прием заявок на выдачу льготной ипотеки в Крыму и Севастополе, сообщает банк. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:53+0300

2026-11-06T18:53+0300

2026-11-06T18:55+0300

недвижимость

банки

бизнес

крым

севастополь

сбербанк

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875000660.jpg?1793980523

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк с 11 ноября открывает прием заявок на выдачу льготной ипотеки в Крыму и Севастополе, сообщает банк. Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщили ранее в пятницу в Минфине. "С 11 ноября 2026 года "Сбер" открывает прием заявок по программе "региональная ипотека" для приобретения строящегося жилья на территории республики Крым и города Севастополя", - говорится в пресс-релизе банка. На данных территориях клиенты могут получить "региональную ипотеку" по ставке 8% на сумму до 8 миллионов рублей при первоначальном взносе от 20,1%. Тип объекта недвижимости - квартира или апартаменты. При этом действуют ограничения. Так, стоимость одного квадратного метра приобретаемого помещения не должна превышать 350 тысяч рублей на дату заключения кредитного договора. Кроме того, приобретение объектов недвижимости возможно в объектах капитального строительства, первая проектная декларация по которым размещена застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства не позднее 31 октября 2026 года.

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, банки, бизнес, крым, севастополь, сбербанк, минфин