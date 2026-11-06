Владельцам кредитных карт Сбера стала доступна страховка с выгодой
© Фото : АЭИ ПРАЙМ"СберСтрахование жизни" увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента
© Фото : АЭИ ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Владельцы кредитной карты Сбера теперь могут оформить пакет услуг "Страховка с выгодой" в мобильном приложении, на сайте или в офисе банка. Защита от СберСтрахования жизни начинает действовать бесплатно сразу после подключения, а выплату по больничному можно получить всего за 5 минут.
"Страховка с выгодой" поможет клиентам справиться с финансовыми обязательствами в случае болезни или других сложных жизненных обстоятельств. В случае больничного продолжительностью более восьми дней предусмотрена выплата до двух тысяч рублей в день. Аналогичная выплата ежедневно поступает на счет клиента, который взял больничный по уходу за ребенком.
При диагностировании критического заболевания, установлении инвалидности I или II группы либо уходе из жизни владельца карты страховая выплата составит 100% задолженности на дату страхового случая.
Стоимость пакета зависит от задолженности по кредитной карте. Если на конец отчетного периода долг не превышает 1 тысячи рублей, ежемесячная плата составляет 0 рублей. При увеличении задолженности стоимость рассчитывается по тарифам банка исходя из ее размера. Максимальная ежемесячная плата составляет 3,5 тысячи рублей — при задолженности свыше 100 тысяч рублей. Размер страховой выплаты определяется исходя из задолженности на дату страхового случая; если долга нет, для расчета используется страховая сумма в размере 1 тысячи рублей.
"Страховка с выгодой" поможет клиентам справиться с финансовыми обязательствами в случае болезни или других сложных жизненных обстоятельств. В случае больничного продолжительностью более восьми дней предусмотрена выплата до двух тысяч рублей в день. Аналогичная выплата ежедневно поступает на счет клиента, который взял больничный по уходу за ребенком.
При диагностировании критического заболевания, установлении инвалидности I или II группы либо уходе из жизни владельца карты страховая выплата составит 100% задолженности на дату страхового случая.
Стоимость пакета зависит от задолженности по кредитной карте. Если на конец отчетного периода долг не превышает 1 тысячи рублей, ежемесячная плата составляет 0 рублей. При увеличении задолженности стоимость рассчитывается по тарифам банка исходя из ее размера. Максимальная ежемесячная плата составляет 3,5 тысячи рублей — при задолженности свыше 100 тысяч рублей. Размер страховой выплаты определяется исходя из задолженности на дату страхового случая; если долга нет, для расчета используется страховая сумма в размере 1 тысячи рублей.
"Мы хотели сделать страхование кредитных карт максимально понятным для клиентов. Когда человек заболевает, его финансовые обязательства никуда не исчезают, и важно, чтобы в такой ситуации он мог рассчитывать на поддержку. Поэтому в новом продукте защита действует сразу после подключения", — отметила исполнительный директор СберСтрахования жизни Ирина Корсакова.
Она добавила, что обратиться за выплатой можно онлайн прямо в мобильном приложении Сбера или через сайт страховой компании. Пакет позволяет бесплатно изменять дату платежа по кредитной карте один раз в год на более удобную, например, под день зарплаты.