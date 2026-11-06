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Владельцам кредитных карт Сбера стала доступна страховка с выгодой - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Владельцам кредитных карт Сбера стала доступна страховка с выгодой
Владельцам кредитных карт Сбера стала доступна страховка с выгодой - 06.11.2026, ПРАЙМ
Владельцам кредитных карт Сбера стала доступна страховка с выгодой
Владельцы кредитной карты Сбера теперь могут оформить пакет услуг "Страховка с выгодой" в мобильном приложении, на сайте или в офисе банка. Защита от... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:41+0300
2026-11-06T17:42+0300
сберстрахование жизни
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Владельцы кредитной карты Сбера теперь могут оформить пакет услуг "Страховка с выгодой" в мобильном приложении, на сайте или в офисе банка. Защита от СберСтрахования жизни начинает действовать бесплатно сразу после подключения, а выплату по больничному можно получить всего за 5 минут."Страховка с выгодой" поможет клиентам справиться с финансовыми обязательствами в случае болезни или других сложных жизненных обстоятельств. В случае больничного продолжительностью более восьми дней предусмотрена выплата до двух тысяч рублей в день. Аналогичная выплата ежедневно поступает на счет клиента, который взял больничный по уходу за ребенком.При диагностировании критического заболевания, установлении инвалидности I или II группы либо уходе из жизни владельца карты страховая выплата составит 100% задолженности на дату страхового случая.Стоимость пакета зависит от задолженности по кредитной карте. Если на конец отчетного периода долг не превышает 1 тысячи рублей, ежемесячная плата составляет 0 рублей. При увеличении задолженности стоимость рассчитывается по тарифам банка исходя из ее размера. Максимальная ежемесячная плата составляет 3,5 тысячи рублей — при задолженности свыше 100 тысяч рублей. Размер страховой выплаты определяется исходя из задолженности на дату страхового случая; если долга нет, для расчета используется страховая сумма в размере 1 тысячи рублей.&quot;Мы хотели сделать страхование кредитных карт максимально понятным для клиентов. Когда человек заболевает, его финансовые обязательства никуда не исчезают, и важно, чтобы в такой ситуации он мог рассчитывать на поддержку. Поэтому в новом продукте защита действует сразу после подключения&quot;, — отметила исполнительный директор СберСтрахования жизни Ирина Корсакова.Она добавила, что обратиться за выплатой можно онлайн прямо в мобильном приложении Сбера или через сайт страховой компании. Пакет позволяет бесплатно изменять дату платежа по кредитной карте один раз в год на более удобную, например, под день зарплаты.
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4.7
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сберстрахование жизни, банки, финансы, бизнес
СберСтрахование жизни, Банки, Финансы, Бизнес
17:41 06.11.2026 (обновлено: 17:42 06.11.2026)
 

Владельцам кредитных карт Сбера стала доступна страховка с выгодой

© Фото : АЭИ ПРАЙМ"СберСтрахование жизни" увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента
СберСтрахование жизни увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© Фото : АЭИ ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Владельцы кредитной карты Сбера теперь могут оформить пакет услуг "Страховка с выгодой" в мобильном приложении, на сайте или в офисе банка. Защита от СберСтрахования жизни начинает действовать бесплатно сразу после подключения, а выплату по больничному можно получить всего за 5 минут.

"Страховка с выгодой" поможет клиентам справиться с финансовыми обязательствами в случае болезни или других сложных жизненных обстоятельств. В случае больничного продолжительностью более восьми дней предусмотрена выплата до двух тысяч рублей в день. Аналогичная выплата ежедневно поступает на счет клиента, который взял больничный по уходу за ребенком.

При диагностировании критического заболевания, установлении инвалидности I или II группы либо уходе из жизни владельца карты страховая выплата составит 100% задолженности на дату страхового случая.

Стоимость пакета зависит от задолженности по кредитной карте. Если на конец отчетного периода долг не превышает 1 тысячи рублей, ежемесячная плата составляет 0 рублей. При увеличении задолженности стоимость рассчитывается по тарифам банка исходя из ее размера. Максимальная ежемесячная плата составляет 3,5 тысячи рублей — при задолженности свыше 100 тысяч рублей. Размер страховой выплаты определяется исходя из задолженности на дату страхового случая; если долга нет, для расчета используется страховая сумма в размере 1 тысячи рублей.

"Мы хотели сделать страхование кредитных карт максимально понятным для клиентов. Когда человек заболевает, его финансовые обязательства никуда не исчезают, и важно, чтобы в такой ситуации он мог рассчитывать на поддержку. Поэтому в новом продукте защита действует сразу после подключения", — отметила исполнительный директор СберСтрахования жизни Ирина Корсакова.

Она добавила, что обратиться за выплатой можно онлайн прямо в мобильном приложении Сбера или через сайт страховой компании. Пакет позволяет бесплатно изменять дату платежа по кредитной карте один раз в год на более удобную, например, под день зарплаты.
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