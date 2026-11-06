Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе маркетплейса Ozon произошел сбой - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/sboj-874983590.html
В работе маркетплейса Ozon произошел сбой
В работе маркетплейса Ozon произошел сбой - 06.11.2026, ПРАЙМ
В работе маркетплейса Ozon произошел сбой
Сбой произошел в работе маркетплейса Ozon - россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:44+0300
2026-11-06T12:44+0300
технологии
бизнес
банки
санкт-петербург
свердловская область
москва
ozon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874983590.jpg?1793958280
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе маркетплейса Ozon - россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.23 мск количество жалоб на трудности в работе маркетплейса составило 1,8 тысячи за последний час и 1,9 тысячи - за сутки. При этом 40% жалуются на сбой мобильного приложения, 27% - на сбой сервиса, 20% - на сбой личного кабинета, 8% отметили сбой сайта. Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Ozon в Санкт-Петербурге (4%), Новосибирской, Ленинградской и Свердловской областях, а также Москве - по 3%. РИА Новости направило запрос в Ozon.
санкт-петербург
свердловская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, банки, санкт-петербург, свердловская область, москва, ozon
Технологии, Бизнес, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Свердловская область, МОСКВА, Ozon
12:44 06.11.2026
 
В работе маркетплейса Ozon произошел сбой

В работе маркетплейса Ozon произошел сбой, россияне не могут войти в мобильное приложение

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе маркетплейса Ozon - россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости.
По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.23 мск количество жалоб на трудности в работе маркетплейса составило 1,8 тысячи за последний час и 1,9 тысячи - за сутки.
При этом 40% жалуются на сбой мобильного приложения, 27% - на сбой сервиса, 20% - на сбой личного кабинета, 8% отметили сбой сайта.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Ozon в Санкт-Петербурге (4%), Новосибирской, Ленинградской и Свердловской областях, а также Москве - по 3%.
РИА Новости направило запрос в Ozon.
 
ТехнологииБизнесБанкиСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСвердловская областьМОСКВАOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала