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В работе маркетплейса Ozon произошел сбой

В работе маркетплейса Ozon произошел сбой - 06.11.2026, ПРАЙМ

В работе маркетплейса Ozon произошел сбой

Сбой произошел в работе маркетплейса Ozon - россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:44+0300

2026-11-06T12:44+0300

2026-11-06T12:44+0300

технологии

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе маркетплейса Ozon - россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.23 мск количество жалоб на трудности в работе маркетплейса составило 1,8 тысячи за последний час и 1,9 тысячи - за сутки. При этом 40% жалуются на сбой мобильного приложения, 27% - на сбой сервиса, 20% - на сбой личного кабинета, 8% отметили сбой сайта. Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Ozon в Санкт-Петербурге (4%), Новосибирской, Ленинградской и Свердловской областях, а также Москве - по 3%. РИА Новости направило запрос в Ozon.

санкт-петербург

свердловская область

москва

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технологии, бизнес, банки, санкт-петербург, свердловская область, москва, ozon