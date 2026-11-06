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В "Ozon банке" устранили сбой в работе сервисов
В "Ozon банке" устранили сбой в работе сервисов - 06.11.2026, ПРАЙМ
В "Ozon банке" устранили сбой в работе сервисов
Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:16+0300
2026-11-06T14:16+0300
2026-11-06T14:16+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня у части клиентов Ozon Банка были сложности со входом и оплатой. Специалисты устранили проблему и сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме", - сообщили там.
Ранее в пятницу в работе "Ozon банка" наблюдался сбой, россияне не могли войти в мобильное приложение.
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банки, финансы, технологии
Банки, Финансы, Технологии
В "Ozon банке" устранили сбой в работе сервисов
Специалисты устранили сбой в работе "Ozon банка", сервисы работают в обычном режиме
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня у части клиентов Ozon Банка были сложности со входом и оплатой. Специалисты устранили проблему и сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме", - сообщили там.
Ранее в пятницу в работе "Ozon банка" наблюдался сбой, россияне не могли войти в мобильное приложение.