https://1prime.ru/20261106/seligdar-874992279.html

"Селигдар" обратился к ЦБ и Мосбирже из-за падения акций компании

"Селигдар" обратился к ЦБ и Мосбирже из-за падения акций компании - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" обратился к ЦБ и Мосбирже из-за падения акций компании

"Селигдар" обратился в адрес ЦБ и Мосбиржи в связи с падением акций компании после новостей об уголовном преследовании ее акционеров, увидев в этой ситуации... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:50+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Селигдар" обратился в адрес ЦБ и Мосбиржи в связи с падением акций компании после новостей об уголовном преследовании ее акционеров, увидев в этой ситуации признаки манипуляций, сообщил президент, председатель совета директоров "Селигдара" Александр Хрущ. В среду газета "Коммерсант" сообщила, что МВД утяжелило обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов. Теперь подследственным, среди которых совладелец инвестиционной группы "Русские фонды", экс-президент "Селигдара" Константин Бейрит, помимо мошенничества вменили организацию преступного сообщества. На фоне этого котировки "Селигдара" упали по итогам торгов четверга на Мосбирже на 19%. "Сегодня мы направили обращение в адрес руководства Центрального банка и Московской биржи с целью прояснить ситуацию с ценными бумагами "Селигдар", в частности расхождение динамики акций с ценой золота, аномальный объем и резкое движение цены, и прочее. Мы расцениваем происходящие события как манипулятивные", - сказал Хрущ. По его словам, информация, послужившая поводом большого количества упоминаний в инвесторских каналах 5 ноября 2026 года о предъявлении новых обвинений в адрес мажоритарных акционеров, "не является новостью, поскольку уже была опубликована ранее, в конце сентября, когда и были предъявлены обвинения". РИА Новости направило запросы в ЦБ и на Мосбиржу. Как сказал Хрущ, "Селигдар" продолжает осуществлять свою деятельность в штатном режиме, наращивает операционные показатели. Компания также штатно продолжала работу и в 2024 году, когда впервые прозвучали обвинения в адрес мажоритарных акционеров, добавил Хрущ. "Уголовное обвинение физических лиц само по себе не возлагает на общества группы обязанность отвечать по их обязательствам. Арест долей также не равнозначен аресту производственных активов соответствующего общества", - отметил он. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире - по запасам олова. Около 50,62% предприятия принадлежит ООО "Максимус", 7,13% - экс-президенту компании Константину Бейриту, 5,65% - генеральному директору компании Сергею Татаринову, 5,65% - АО "Русские фонды".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, акции, мосбиржа, мвд, центральные банки