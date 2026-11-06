https://1prime.ru/20261106/sevastopol-874971760.html

Подачу электроэнергии временно ограничили в Севастополе

Подачу электроэнергии временно ограничили в Севастополе - 06.11.2026, ПРАЙМ

Подачу электроэнергии временно ограничили в Севастополе

Подачу электроэнергии временно ограничили в Севастополе в пятницу во избежание аварии в энергосистеме, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:56+0300

2026-11-06T08:56+0300

2026-11-06T08:56+0300

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Подачу электроэнергии временно ограничили в Севастополе в пятницу во избежание аварии в энергосистеме, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". "В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для подачи по графикам. "Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты", - пояснили в компании. Как добавила пресс-служба правительства Севастополя, троллейбусы временно прекратили работу, на маршруты №№ 5, 7, 10, 12, 14 выведены автобусы, они следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера ходят по расписанию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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севастополь