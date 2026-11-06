https://1prime.ru/20261106/sevastopol-874983676.html
В Севастополе ввели режим ограничения потребления электроэнергии
В Севастополе ввели режим ограничения потребления электроэнергии - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе ввели режим ограничения потребления электроэнергии
Предприятия Севастополя перевели на режим ограничения потребления электрической мощности из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба предприятия... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:44+0300
2026-11-06T12:44+0300
2026-11-06T12:44+0300
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Предприятия Севастополя перевели на режим ограничения потребления электрической мощности из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"Шестого ноября с 6.00 до 24.00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
Ограничения ввели в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.
При этом в "Севастопольэнерго" призвали всех потребителей снизить нагрузку на сеть во избежания дополнительных ограничений электроснабжения.
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севастополь
В Севастополе ввели режим ограничения потребления электроэнергии
Предприятия Севастополя перевели на режим ограничения потребления электрической мощности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Предприятия Севастополя перевели на режим ограничения потребления электрической мощности из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"Шестого ноября с 6.00 до 24.00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
Ограничения ввели в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.
При этом в "Севастопольэнерго" призвали всех потребителей снизить нагрузку на сеть во избежания дополнительных ограничений электроснабжения.