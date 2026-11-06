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Шахта "Шерегешская" в Кузбассе возобновила работу после землетрясения

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе возобновила работу после землетрясения - 06.11.2026, ПРАЙМ

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе возобновила работу после землетрясения

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе возобновила работу после подземного толчка в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T05:10+0300

2026-11-06T05:10+0300

2026-11-06T05:10+0300

промышленность

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 8 ноя – ПРАЙМ. Шахта "Шерегешская" в Кузбассе возобновила работу после подземного толчка в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. В четверг в пресс-службе горнодобывающего предприятия сообщили агентству, что более 100 горняков "Шерегешской" выходят на поверхность из-за землетрясения, произошедшего на юге Кузбасса. В региональном центре медицины катастроф пояснили, что пострадавших нет, все горняки вышли из шахты. Работа шахты была приостановлена. "После обследования выработок работа на шахте Шерегешская возобновлена. По итогам вчерашнего подземного толчка есть легко пострадавший сотрудник, необходимая помощь оказана", – сообщили в пресс-службе шахты.

кузбасс

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промышленность, кузбасс