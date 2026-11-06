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Словакия не будет платить за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС

Словакия не будет платить за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС - 06.11.2026, ПРАЙМ

Словакия не будет платить за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС

Словакия не собирается платить за отказ принимать мигрантов по квотам Европейского союза и настаивает на праве самостоятельно решать, кому предоставлять... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:55+0300

2026-11-06T21:55+0300

2026-11-06T22:09+0300

общество

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мигранты

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БРАТИСЛАВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Словакия не собирается платить за отказ принимать мигрантов по квотам Европейского союза и настаивает на праве самостоятельно решать, кому предоставлять разрешения на нахождение в стране, заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток. В конце 2025 года Шутай-Эшток заявлял, что Словакия хочет добиться для себя исключений в миграционном пакте Евросоюза, поскольку республика приняла у себя большое число беженцев с Украины. В пятницу словацкие СМИ сообщили, что Европейская комиссия отказалась предоставлять республике какие-либо исключения. "Словакия не будет платить за то, что мы отказываемся принимать нелегальных мигрантов по европейским квотам. Мы ожидаем от Европейского союза поддержки в области безопасности и охраны внешних границ Евросоюза, а не требования платы за непринятых нелегальных мигрантов. Мы настаиваем на нашем суверенном праве решать, кто будет в Словакии жить и работать", - заявил Шутай-Эшток, его слова приведены на официальном сайте МВД Словакии в пятницу. МВД считает, что Словакия имеет право на освобождение от требования платить за отказ принимать у себя нелегальных мигрантов по квотам Евросоюза, поскольку приняла у себя большое число беженцев с Украины, однако это Европейская комиссия учитывать отказалась и отклонила просьбу о предоставлении исключения для республики. "Министерство внутренних дел по-прежнему настаивает на учете той помощи, которую Словакия уже оказывает", - говорится в заявлении ведомства. МВД Словакии тем не менее готово оказать альтернативную финансовому взносу за каждого непринятого нелегального мигранта поддержку европейским странам, которые сталкиваются с наплывом нелегалов, в виде персонала, технических или экспертных ресурсов. В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Реформа также предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов. Предполагается, что, если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого. Словакия голосовала против обязанности принимать у себя нелегальных мигрантов в рамках их распределения по странам Евросоюза.

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общество , словакия, украина, ес, мигранты