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Собчак запретили открывать новый бизнес в России - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Собчак запретили открывать новый бизнес в России
Собчак запретили открывать новый бизнес в России - 06.11.2026, ПРАЙМ
Собчак запретили открывать новый бизнес в России
Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:05+0300
2026-11-06T10:12+0300
бизнес
ксения собчак
фнс россии
фнс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874973595.jpg?1793949169
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. Причиной стала недостоверная информация, которую внесла ее компания ООО "Ши" в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании. Ограничения на открытие нового бизнеса были введены в конце октября и продлятся до 29 октября 2029 года. У Собчак есть еще четыре компании, две из которых относятся к сфере рекламных агентств, а еще две - к ресторанному бизнесу. Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.
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бизнес, ксения собчак, фнс россии, фнс
Бизнес, Ксения Собчак, ФНС России, ФНС
10:05 06.11.2026 (обновлено: 10:12 06.11.2026)
 
Собчак запретили открывать новый бизнес в России

Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС.
Причиной стала недостоверная информация, которую внесла ее компания ООО "Ши" в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании.
Ограничения на открытие нового бизнеса были введены в конце октября и продлятся до 29 октября 2029 года.
У Собчак есть еще четыре компании, две из которых относятся к сфере рекламных агентств, а еще две - к ресторанному бизнесу.
Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.
 
БизнесКсения СобчакФНС РоссииФНС
 
 
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