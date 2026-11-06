https://1prime.ru/20261106/sobchak-874973595.html
Собчак запретили открывать новый бизнес в России
Собчак запретили открывать новый бизнес в России - 06.11.2026, ПРАЙМ
Собчак запретили открывать новый бизнес в России
Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:05+0300
2026-11-06T10:05+0300
2026-11-06T10:12+0300
бизнес
ксения собчак
фнс россии
фнс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874973595.jpg?1793949169
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. Причиной стала недостоверная информация, которую внесла ее компания ООО "Ши" в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании. Ограничения на открытие нового бизнеса были введены в конце октября и продлятся до 29 октября 2029 года. У Собчак есть еще четыре компании, две из которых относятся к сфере рекламных агентств, а еще две - к ресторанному бизнесу. Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ксения собчак, фнс россии, фнс
Бизнес, Ксения Собчак, ФНС России, ФНС
Собчак запретили открывать новый бизнес в России
Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС.
Причиной стала недостоверная информация, которую внесла ее компания ООО "Ши" в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании.
Ограничения на открытие нового бизнеса были введены в конце октября и продлятся до 29 октября 2029 года.
У Собчак есть еще четыре компании, две из которых относятся к сфере рекламных агентств, а еще две - к ресторанному бизнесу.
Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.