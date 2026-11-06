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Собчак запретили открывать новый бизнес в России

Собчак запретили открывать новый бизнес в России - 06.11.2026, ПРАЙМ

Собчак запретили открывать новый бизнес в России

Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:05+0300

2026-11-06T10:05+0300

2026-11-06T10:12+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Журналисту и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. Причиной стала недостоверная информация, которую внесла ее компания ООО "Ши" в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании. Ограничения на открытие нового бизнеса были введены в конце октября и продлятся до 29 октября 2029 года. У Собчак есть еще четыре компании, две из которых относятся к сфере рекламных агентств, а еще две - к ресторанному бизнесу. Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.

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