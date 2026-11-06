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FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ - 06.11.2026, ПРАЙМ
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FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ
FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ - 06.11.2026, ПРАЙМ
FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ
Демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США, вызвав руководителей крупнейших технологических компаний для дачи... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:26+0300
2026-11-06T14:26+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США, вызвав руководителей крупнейших технологических компаний для дачи показаний под присягой в конгрессе, а также начать расследования в отношении миллиардера Илона Маска, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. На промежуточных выборах 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах конгресса. Новый состав приступит к работе в январе 2027 года, после чего партия сможет использовать полномочия парламентских комитетов для проведения расследований и вызова свидетелей. Как пишет газета, демократы намерены уделить особое внимание деятельности технологических компаний и вопросам регулирования искусственного интеллекта. Ряд законодателей выступает за ограничение разработки наиболее мощных систем ИИ. В частности, конгрессвумен от Аризоны Ясамин Ансари предложила приостановить разработку передовых моделей искусственного интеллекта и запретить создание искусственного сверхинтеллекта. По ее словам, этот вопрос должен стать одним из первых в повестке нового большинства. На фоне предстоящих изменений технологические компании уже пересматривают свою стратегию взаимодействия с конгрессом. По данным FT, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и Palantir еще до выборов начали нанимать лоббистов, имеющих связи с Демократической партией. Кроме того, разработчики ИИ обсуждают дополнительные меры для получения поддержки местных жителей при строительстве центров обработки данных. Среди предложений — инвестиции в электросети, финансирование школ и экологические гарантии. При этом представители технологической отрасли не исключают новых изменений политической ситуации после следующих выборов и стремятся поддерживать рабочие отношения с обеими партиями.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
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технологии, финансы, мировая экономика, сша, financial times, meta
Технологии, Финансы, Мировая экономика, США, Financial Times, Meta
14:26 06.11.2026
 
FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ

FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США, вызвав руководителей крупнейших технологических компаний для дачи показаний под присягой в конгрессе, а также начать расследования в отношении миллиардера Илона Маска, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
На промежуточных выборах 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах конгресса. Новый состав приступит к работе в январе 2027 года, после чего партия сможет использовать полномочия парламентских комитетов для проведения расследований и вызова свидетелей.
Как пишет газета, демократы намерены уделить особое внимание деятельности технологических компаний и вопросам регулирования искусственного интеллекта. Ряд законодателей выступает за ограничение разработки наиболее мощных систем ИИ.
В частности, конгрессвумен от Аризоны Ясамин Ансари предложила приостановить разработку передовых моделей искусственного интеллекта и запретить создание искусственного сверхинтеллекта. По ее словам, этот вопрос должен стать одним из первых в повестке нового большинства.
На фоне предстоящих изменений технологические компании уже пересматривают свою стратегию взаимодействия с конгрессом. По данным FT, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и Palantir еще до выборов начали нанимать лоббистов, имеющих связи с Демократической партией.
Кроме того, разработчики ИИ обсуждают дополнительные меры для получения поддержки местных жителей при строительстве центров обработки данных. Среди предложений — инвестиции в электросети, финансирование школ и экологические гарантии.
При этом представители технологической отрасли не исключают новых изменений политической ситуации после следующих выборов и стремятся поддерживать рабочие отношения с обеими партиями.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
 
ТехнологииФинансыМировая экономикаСШАFinancial TimesMeta
 
 
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