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FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ

FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ - 06.11.2026, ПРАЙМ

FT: в США демократы намерены усилить контроль над разработчиками ИИ

Демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США, вызвав руководителей крупнейших технологических компаний для дачи... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:26+0300

2026-11-06T14:26+0300

2026-11-06T14:26+0300

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США, вызвав руководителей крупнейших технологических компаний для дачи показаний под присягой в конгрессе, а также начать расследования в отношении миллиардера Илона Маска, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. На промежуточных выборах 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах конгресса. Новый состав приступит к работе в январе 2027 года, после чего партия сможет использовать полномочия парламентских комитетов для проведения расследований и вызова свидетелей. Как пишет газета, демократы намерены уделить особое внимание деятельности технологических компаний и вопросам регулирования искусственного интеллекта. Ряд законодателей выступает за ограничение разработки наиболее мощных систем ИИ. В частности, конгрессвумен от Аризоны Ясамин Ансари предложила приостановить разработку передовых моделей искусственного интеллекта и запретить создание искусственного сверхинтеллекта. По ее словам, этот вопрос должен стать одним из первых в повестке нового большинства. На фоне предстоящих изменений технологические компании уже пересматривают свою стратегию взаимодействия с конгрессом. По данным FT, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и Palantir еще до выборов начали нанимать лоббистов, имеющих связи с Демократической партией. Кроме того, разработчики ИИ обсуждают дополнительные меры для получения поддержки местных жителей при строительстве центров обработки данных. Среди предложений — инвестиции в электросети, финансирование школ и экологические гарантии. При этом представители технологической отрасли не исключают новых изменений политической ситуации после следующих выборов и стремятся поддерживать рабочие отношения с обеими партиями.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, мировая экономика, сша, financial times, meta