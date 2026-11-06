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Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос

Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос - 06.11.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:09+0300

2026-11-06T18:09+0300

2026-11-06T18:09+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре увеличился до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель сохранится на уровне предшествующего месяца.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, поднялся до 51 пункта с 46,7 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 50,9 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша