https://1prime.ru/20261106/ssha--874998905.html
Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос
Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос - 06.11.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:09+0300
2026-11-06T18:09+0300
2026-11-06T18:09+0300
мировая экономика
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874998905.jpg?1793977785
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре увеличился до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель сохранится на уровне предшествующего месяца.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, поднялся до 51 пункта с 46,7 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 50,9 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос
Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно вырос до 51 пункта
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре увеличился до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель сохранится на уровне предшествующего месяца.
Индекс текущих экономических условий в США
, по предварительной оценке, поднялся до 51 пункта с 46,7 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 50,9 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.