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Уоррен возглавит банковский комитет и устроит Уолл-стрит ад, пишет WSJ

Уоррен возглавит банковский комитет и устроит Уолл-стрит ад, пишет WSJ - 06.11.2026, ПРАЙМ

Уоррен возглавит банковский комитет и устроит Уолл-стрит ад, пишет WSJ

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая, как ожидается, возглавит банковский комитет Сената США, почти два десятилетия добивается ужесточения контроля над... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:28+0300

2026-11-06T12:28+0300

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая, как ожидается, возглавит банковский комитет Сената США, почти два десятилетия добивается ужесточения контроля над финансовой отраслью, пишет The Wall Street Journal.Как отмечает издание, Уоррен называла индустрию частных инвестиций законным "грабежом" и писала законопроект, который мог бы облегчить заключение руководителей под стражу, призывала к уголовным расследованиям банковских руководителей за пропущенные скандалы, пыталась отложить крупнейшее IPO всех времен — SpaceX — и поднимала вопросы об экзистенциальных рисках Anthropic для человечества. Кроме того, она пообещала изучить связи банкиров с Джеффри Эпштейном и их отношения с администрацией Трампа.По данным Bloomberg, в случае назначения Уоррен получит больше возможностей для расследований и вызова представителей бизнеса на слушания. Ожидается усиление надзора за крупными банками, криптокомпаниями и рынками прогнозов, а также больше расследований цифровых активов, искусственного интеллекта и связей финансовой индустрии с Эпштейном. Уоррен также призывает к дополнительному стресс-тестированию, выступает против дерегулирования и поддерживает автономию Федеральной резервной системы при установлении ставок. Одновременно, по данным Bloomberg, она поставила под сомнение предложение Минтруда дать частным кредитам и криптовалютам больше доступа к пенсионным накоплениям.Как отмечает агентство, с переходом контроля над Конгрессом в январе новое большинство может сосредоточиться на вопросах частного кредитования, банковского регулирования и рынков прогнозирования. Помимо Уоррен, на стороне Палаты представителей за ключевой комитет по финансовым услугам борется Шон Кастен, который может сменить давнюю банковскую активистку Максин Уотерс — сейчас прогноз говорит в пользу того, что она сохранит пост.

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финансы, сша, bloomberg, the wall street journal, spacex, мировая экономика