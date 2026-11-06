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США внесли восемь компаний в антииранские санкционные списки
США внесли восемь компаний в антииранские санкционные списки - 06.11.2026, ПРАЙМ
США внесли восемь компаний в антииранские санкционные списки
США внесли восемь базирующихся в Канаде компаний в антииранские санкционные списки, следует из релиза американского минфина. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T23:37+0300
2026-11-06T23:37+0300
2026-11-06T23:37+0300
мировая экономика
иран
сша
канада
масуд пезешкиан
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. США внесли восемь базирующихся в Канаде компаний в антииранские санкционные списки, следует из релиза американского минфина.
Согласно опубликованным данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC), под ограничения попали компании 1380079 BC Ltd, 2397639 Ontario Ltd, B Galaxy Inc, CCC Inc, Darvish Exchange, Diverse Trade Inc, Nia Nations Currency Ltd и Top PC Technician Inc.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял ранее, что Соединенные Штаты должны снять санкции и прекратить свои угрозы в адрес Ирана, если они действительно стремятся возобновить диалог с Тегераном.
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мировая экономика, иран, сша, канада, масуд пезешкиан
Мировая экономика, ИРАН, США, КАНАДА, Масуд Пезешкиан
США внесли восемь компаний в антииранские санкционные списки
США внесли восемь базирующихся в Канаде компаний в антииранские санкционные списки
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. США внесли восемь базирующихся в Канаде компаний в антииранские санкционные списки, следует из релиза американского минфина.
Согласно опубликованным данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC), под ограничения попали компании 1380079 BC Ltd, 2397639 Ontario Ltd, B Galaxy Inc, CCC Inc, Darvish Exchange, Diverse Trade Inc, Nia Nations Currency Ltd и Top PC Technician Inc.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял ранее, что Соединенные Штаты должны снять санкции и прекратить свои угрозы в адрес Ирана, если они действительно стремятся возобновить диалог с Тегераном.