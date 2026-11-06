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Ставки по вкладам до года в крупнейших банках снизились после заседания ЦБ

Ставки по вкладам до года в крупнейших банках снизились после заседания ЦБ - 06.11.2026, ПРАЙМ

Ставки по вкладам до года в крупнейших банках снизились после заседания ЦБ

Ставки по вкладам до года в крупнейших российских банках незначительно снизились после заседания Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:17+0300

2026-11-06T16:17+0300

2026-11-06T16:17+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ставки по вкладам до года в крупнейших российских банках незначительно снизились после заседания Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". ЦБ РФ по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, в период с 23 октября по 6 ноября 2026 года средние ставки по вкладам в топ-20 в целом изменились незначительно. После решения регулятора в октябре сохранить ключевую ставку на уровне 14,00%, средние ставки по вкладам до года снижались незначительно и росли по длинным", - говорится в сообщении. Средняя ставка по вкладам на год скорректировались вниз на 0,11 п.п., на три месяца – на 0,09 п.п., на год – на 0,01 п.п. При этом прирост зафиксирован по вкладам на два года (+0,13 п.п.). Умеренные темпы роста показывают вклады на три года (+0,02 п.п.) и на 1,5 года (+0,01 п.п.), отмечается в сообщении. "За указанный период снизили ставки три банка из топ-20, один – повысил. При этом максимальное снижение ставки за указанный период достигло -1,6 п.п. по трехмесячному вкладу и -1,29 п.п. по вкладу на полгода. Повышение было незначительным: +0,3 п.п. на три месяца и +0,1 п.п. на сроки от года до двух лет", - говорится в сообщении. Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках по состоянию на 6 ноября достигает 19% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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