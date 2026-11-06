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Стоимость сертификата на право владения авто в Сингапуре побила рекорд
Стоимость сертификата на право владения авто в Сингапуре побила рекорд - 06.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость сертификата на право владения авто в Сингапуре побила рекорд
Стоимость сертификата на право владения автомобилем (COE) в Сингапуре достигла исторического максимума и составила 139 тысяч сингапурских долларов, что... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:01+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость сертификата на право владения автомобилем (COE) в Сингапуре достигла исторического максимума и составила 139 тысяч сингапурских долларов, что эквивалентно примерно 108,5 тысячи долларов США, пишет местная газета Straits Times. Сертификат на право владения автомобилем (COE) является обязательным документом для законного владения транспортным средством в Сингапуре. Сертификат можно получить через открытые торги, которые проводятся дважды в месяц. Сертификаты делятся на пять категорий - A, B, C, D, E - и позволяют поставить на учет новое транспортное средство. "Стоимость сертификата на право владения автомобилем (COE) для транспортных средств категории A достигла рекордной отметки в 139 тысяч сингапурских долларов",- пишет Straits Times. Как сообщает местная газета, это первый случай, когда стоимость COE для небольших, менее мощных автомобилей и электромобилей категории A превысила стоимость сертификата для категории E - открытой категории, сертификаты которой являются передаваемыми и могут использоваться для регистрации любого типа транспортных средств, кроме мотоциклов. Специалисты из автомобильной сферы Сингапура связывают такой рост цен с повышением спроса на автомобили, попадающие под категорию А. Сингапур внедрил систему получения сертификатов на право владения автомобилем (COE) через открытые торги еще в конце прошлого века для контроля количества транспортных средств и снижения дорожных заторов. Срок действия одного сертификата составляет 10 лет, по истечении которых можно либо продлить действие сертификата за деньги, либо снять транспортное средство с учета.
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бизнес, технологии, сингапур, сша
Бизнес, Технологии, СИНГАПУР, США
Стоимость сертификата на право владения авто в Сингапуре побила рекорд
Straits Times: цена сертификата на право владения автомобилем в Сингапуре побила рекорд
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость сертификата на право владения автомобилем (COE) в Сингапуре достигла исторического максимума и составила 139 тысяч сингапурских долларов, что эквивалентно примерно 108,5 тысячи долларов США, пишет местная газета Straits Times.
Сертификат на право владения автомобилем (COE) является обязательным документом для законного владения транспортным средством в Сингапуре. Сертификат можно получить через открытые торги, которые проводятся дважды в месяц. Сертификаты делятся на пять категорий - A, B, C, D, E - и позволяют поставить на учет новое транспортное средство.
"Стоимость сертификата на право владения автомобилем (COE) для транспортных средств категории A достигла рекордной отметки в 139 тысяч сингапурских долларов",- пишет Straits Times.
Как сообщает местная газета, это первый случай, когда стоимость COE для небольших, менее мощных автомобилей и электромобилей категории A превысила стоимость сертификата для категории E - открытой категории, сертификаты которой являются передаваемыми и могут использоваться для регистрации любого типа транспортных средств, кроме мотоциклов.
Специалисты из автомобильной сферы Сингапура связывают такой рост цен с повышением спроса на автомобили, попадающие под категорию А.
Сингапур внедрил систему получения сертификатов на право владения автомобилем (COE) через открытые торги еще в конце прошлого века для контроля количества транспортных средств и снижения дорожных заторов. Срок действия одного сертификата составляет 10 лет, по истечении которых можно либо продлить действие сертификата за деньги, либо снять транспортное средство с учета.