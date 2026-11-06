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Суд отклонил иск турецкого страховщика к СМП и ВСК

Суд отклонил иск турецкого страховщика к СМП и ВСК - 06.11.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск турецкого страховщика к СМП и ВСК

Арбитражный суд Москвы отклонил иск турецкой страховой компании Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi к архангельскому ОАО "Северное морское пароходство" (СМП),... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:37+0300

2026-11-06T11:37+0300

2026-11-06T11:37+0300

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск турецкой страховой компании Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi к архангельскому ОАО "Северное морское пароходство" (СМП), владельцу судна Viktor Zabelin, и страховой компании ВСК, о взыскании убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в иске, поданном в суд в ноябре прошлого года, Anadolu требовала взыскать с СМП и ВСК почти 3 миллиона долларов. На заседании в сентябре представитель турецкой компании сообщил, что истец уменьшил сумму иска и теперь просит взыскать с ответчиков более 1,3 миллиона долларов убытков, а также проценты. Общую сумму он не назвал. По мнению истца, судно Viktor Zabelin повредило застрахованное им судно турецкой компании Sky Time Shipping. Турецкий страховщик просит взыскать убытки солидарно с российского судовладельца и компании, где застрахована ответственность судна. Как пояснили стороны, оба судна были пришвартованы в турецком порту и во время шторма произошло их столкновение. Истец считает, что ответственность лежит на капитанах обоих судов и требует от российской стороны возместить половину своих убытков. Ранее он выплатил возмещение турецкому судовладельцу. По мнению же ответчиков, вина судна Viktor Zabelin полностью отсутствует, так как турецкое судно, сорвавшись со швартовых, несколько раз ударилось о российское. Суд в пятницу отклонил ходатайство истца о назначении экспертизы. В августе прошлого года в генеральном управлении береговой охраны Турции РИА Новости сообщили, что судно Viktor Zabelin под флагом РФ отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор. Уточнялось, что "у сухогруза Viktor Zabelin длиной в 108 метров, следовавшего из турецкого порта Ялова в порт Орду (на Черном море), вышел из строя двигатель в Босфоре - у причала Хайдарпаша". Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы, инцидент не сказался на движении других судов, сообщала береговая охрана.

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