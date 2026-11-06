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Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню
Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню - 06.11.2026, ПРАЙМ
Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню
Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента культурного наследия обязал Государственный исторический музей провести работы для сохранения объектов... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:50+0300
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента культурного наследия обязал Государственный исторический музей провести работы для сохранения объектов культурного наследия федерального значения в составе комплекса "Измайловская (Николаевская) военная богадельня". Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, речь идет о сооружениях 1835 года постройки – служебных корпусах у Передних ворот и водокачке. Исторический музей, которому объекты были переданы в 2013 году на праве оперативного управления, должен в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения суда разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению культурного наследия, включая проект реставрации и приспособления для современного использования, и согласовать ее в установленном порядке. В течение 15 месяцев суд обязал ответчика выполнить работы, включая их приспособление для современного использования, в соответствии с согласованной департаментом проектной документацией, представить отчетную документацию и получить акт приемки выполненных работ. В случае неисполнения решения суда в установленные сроки суд решил взыскать с музея судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – в размере 50 тысяч рублей в месяц до месяца фактического исполнения. Решение суда первой инстанции пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
12:50 06.11.2026
 
Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню

Суд обязал ГИМ сохранить объекты культурного наследия в Измайловской военной богадельне

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента культурного наследия обязал Государственный исторический музей провести работы для сохранения объектов культурного наследия федерального значения в составе комплекса "Измайловская (Николаевская) военная богадельня".
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, речь идет о сооружениях 1835 года постройки – служебных корпусах у Передних ворот и водокачке.
Исторический музей, которому объекты были переданы в 2013 году на праве оперативного управления, должен в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения суда разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению культурного наследия, включая проект реставрации и приспособления для современного использования, и согласовать ее в установленном порядке.
В течение 15 месяцев суд обязал ответчика выполнить работы, включая их приспособление для современного использования, в соответствии с согласованной департаментом проектной документацией, представить отчетную документацию и получить акт приемки выполненных работ.
В случае неисполнения решения суда в установленные сроки суд решил взыскать с музея судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – в размере 50 тысяч рублей в месяц до месяца фактического исполнения.
Решение суда первой инстанции пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 
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