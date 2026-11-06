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Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню

Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню - 06.11.2026, ПРАЙМ

Суд обязал исторический музей восстановить измайловскую военную богадельню

Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента культурного наследия обязал Государственный исторический музей провести работы для сохранения объектов... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:50+0300

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента культурного наследия обязал Государственный исторический музей провести работы для сохранения объектов культурного наследия федерального значения в составе комплекса "Измайловская (Николаевская) военная богадельня". Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, речь идет о сооружениях 1835 года постройки – служебных корпусах у Передних ворот и водокачке. Исторический музей, которому объекты были переданы в 2013 году на праве оперативного управления, должен в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения суда разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению культурного наследия, включая проект реставрации и приспособления для современного использования, и согласовать ее в установленном порядке. В течение 15 месяцев суд обязал ответчика выполнить работы, включая их приспособление для современного использования, в соответствии с согласованной департаментом проектной документацией, представить отчетную документацию и получить акт приемки выполненных работ. В случае неисполнения решения суда в установленные сроки суд решил взыскать с музея судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – в размере 50 тысяч рублей в месяц до месяца фактического исполнения. Решение суда первой инстанции пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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