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Суд в Гамбурге заслушает эксперта-взрывотехника по делу "Северных потоков" - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Суд в Гамбурге заслушает эксперта-взрывотехника по делу "Северных потоков"
Суд в Гамбурге заслушает эксперта-взрывотехника по делу "Северных потоков" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Гамбурге заслушает эксперта-взрывотехника по делу "Северных потоков"
Высший земельный суд Гамбурга на заседаниях по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки" 9 и 10 ноября заслушает показания эксперта-взрывотехника из... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:28+0300
2026-11-06T16:40+0300
газ
германия
италия
украина
дмитрий песков
северный поток - 2
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БЕРЛИН, 6 ноя – ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга на заседаниях по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки" 9 и 10 ноября заслушает показания эксперта-взрывотехника из Криминалистического института в Висбадене и офицера бундесвера, являющегося водолазом-сапером, сообщает пресс-служба суда."Понедельник, 9 ноября: На 09.30 (11.30 мск – ред.) вызван эксперт-взрывотехник из Криминалистического института Висбадена… Вторник, 10 ноября: На 09.30 (11.30 мск – ред.) приглашен капитан второго ранга, который также является действующим водолазом-сапером бундесвера", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Согласно сообщению пресс-службы, суд планирует заслушать показания эксперта-взрывотехника по вопросам анализа следов взрывчатки на месте подрыва газопроводов и следов взрывчатых веществ на задействованной в подрыве "Северных потоков" яхте "Андромеда", а также по вопросу сравнения этих взрывчатых веществ.Офицер бундесвера был приглашен для дачи показаний по так называемой "гипотезе о водолазах". Ожидается, что он ответит на вопросы о возможном участии водолазов в подрыве газопроводов, сообщает пресс-служба суда.Суд по уголовному делу в отношении Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года.Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков".Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
германия
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газ, германия, италия, украина, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
16:28 06.11.2026 (обновлено: 16:40 06.11.2026)
 
Суд в Гамбурге заслушает эксперта-взрывотехника по делу "Северных потоков"

Суд Гамбурга заслушает взрывотехника и водолаза-сапера по делу "Северных потоков"

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 6 ноя – ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга на заседаниях по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки" 9 и 10 ноября заслушает показания эксперта-взрывотехника из Криминалистического института в Висбадене и офицера бундесвера, являющегося водолазом-сапером, сообщает пресс-служба суда.
"Понедельник, 9 ноября: На 09.30 (11.30 мск – ред.) вызван эксперт-взрывотехник из Криминалистического института Висбадена… Вторник, 10 ноября: На 09.30 (11.30 мск – ред.) приглашен капитан второго ранга, который также является действующим водолазом-сапером бундесвера", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Согласно сообщению пресс-службы, суд планирует заслушать показания эксперта-взрывотехника по вопросам анализа следов взрывчатки на месте подрыва газопроводов и следов взрывчатых веществ на задействованной в подрыве "Северных потоков" яхте "Андромеда", а также по вопросу сравнения этих взрывчатых веществ.
Офицер бундесвера был приглашен для дачи показаний по так называемой "гипотезе о водолазах". Ожидается, что он ответит на вопросы о возможном участии водолазов в подрыве газопроводов, сообщает пресс-служба суда.
Суд по уголовному делу в отношении Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года.
Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков".
Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазГЕРМАНИЯИТАЛИЯУКРАИНАДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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