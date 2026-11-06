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На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения

На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения - 06.11.2026, ПРАЙМ

На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения

Речное электрическое судно нового поколения "Пожарский" спущено на воду на производственной площадке Чкаловской судоверфи, сообщил губернатор Нижегородской... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:26+0300

2026-11-06T16:26+0300

2026-11-06T16:26+0300

россия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - ПРАЙМ. Речное электрическое судно нового поколения "Пожарский" спущено на воду на производственной площадке Чкаловской судоверфи, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Сегодня вместе со статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым спустили на воду инновационное пассажирское электрическое судно "Пожарский". Ровно год назад здесь же сошло первое такое судно - "Минин", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, уже со следующей навигации речной "тезка" "Минин" вместе с "Пожарским" соединят два берега Волги - Нижний Новгород и город Бор. "Нашим судостроителям есть чем гордиться. Пассажирские и грузовые суда регулярно уходят в большое плавание с нижегородских верфей. "Пожарский" - яркое доказательство того, насколько широки технологические возможности наших предприятий и насколько уверенно они развивают перспективные направления. А будущее - безусловно, за электротранспортом", - отметил губернатор. Пассажировместимость речного электрического судна - 250 человек, запас хода у "Пожарского" - 6 часов при скорости 12 километров в час. У судна есть функция быстрой зарядки: достаточно 15 минут для зарядки батарей от береговой станции во время посадки пассажиров, чтобы компенсировать расход энергии за один рейс до Бора и обратно. Время в пути в одну сторону будет составлять 15-20 минут.

нижегородская область

нижний новгород

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россия, нижегородская область, нижний новгород