https://1prime.ru/20261106/sudno-874994356.html
На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения
На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения - 06.11.2026, ПРАЙМ
На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения
Речное электрическое судно нового поколения "Пожарский" спущено на воду на производственной площадке Чкаловской судоверфи, сообщил губернатор Нижегородской... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:26+0300
2026-11-06T16:26+0300
2026-11-06T16:26+0300
россия
нижегородская область
нижний новгород
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874994356.jpg?1793971574
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - ПРАЙМ. Речное электрическое судно нового поколения "Пожарский" спущено на воду на производственной площадке Чкаловской судоверфи, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Сегодня вместе со статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым спустили на воду инновационное пассажирское электрическое судно "Пожарский". Ровно год назад здесь же сошло первое такое судно - "Минин", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже со следующей навигации речной "тезка" "Минин" вместе с "Пожарским" соединят два берега Волги - Нижний Новгород и город Бор.
"Нашим судостроителям есть чем гордиться. Пассажирские и грузовые суда регулярно уходят в большое плавание с нижегородских верфей. "Пожарский" - яркое доказательство того, насколько широки технологические возможности наших предприятий и насколько уверенно они развивают перспективные направления. А будущее - безусловно, за электротранспортом", - отметил губернатор.
Пассажировместимость речного электрического судна - 250 человек, запас хода у "Пожарского" - 6 часов при скорости 12 километров в час. У судна есть функция быстрой зарядки: достаточно 15 минут для зарядки батарей от береговой станции во время посадки пассажиров, чтобы компенсировать расход энергии за один рейс до Бора и обратно. Время в пути в одну сторону будет составлять 15-20 минут.
нижегородская область
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, нижний новгород
РОССИЯ, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД
На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное судно нового поколения
На Чкаловской судоверфи спустили на воду речное электрическое судно "Пожарский"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - ПРАЙМ. Речное электрическое судно нового поколения "Пожарский" спущено на воду на производственной площадке Чкаловской судоверфи, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Сегодня вместе со статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым спустили на воду инновационное пассажирское электрическое судно "Пожарский". Ровно год назад здесь же сошло первое такое судно - "Минин", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже со следующей навигации речной "тезка" "Минин" вместе с "Пожарским" соединят два берега Волги - Нижний Новгород и город Бор.
"Нашим судостроителям есть чем гордиться. Пассажирские и грузовые суда регулярно уходят в большое плавание с нижегородских верфей. "Пожарский" - яркое доказательство того, насколько широки технологические возможности наших предприятий и насколько уверенно они развивают перспективные направления. А будущее - безусловно, за электротранспортом", - отметил губернатор.
Пассажировместимость речного электрического судна - 250 человек, запас хода у "Пожарского" - 6 часов при скорости 12 километров в час. У судна есть функция быстрой зарядки: достаточно 15 минут для зарядки батарей от береговой станции во время посадки пассажиров, чтобы компенсировать расход энергии за один рейс до Бора и обратно. Время в пути в одну сторону будет составлять 15-20 минут.