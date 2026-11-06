https://1prime.ru/20261106/tatarstan-874984075.html

Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда

Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда - 06.11.2026, ПРАЙМ

Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда

Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты, суда и нефтехимическую продукцию, а также заинтересован в поставках индонезийского пальмового масла и | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:50+0300

бизнес

россия

татарстан

индонезия

рустам минниханов

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ДЖАКАРТА, 6 ноя — ПРАЙМ. Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты, суда и нефтехимическую продукцию, а также заинтересован в поставках индонезийского пальмового масла и тропических фруктов, заявил РИА Новости глава республики Рустам Минниханов. "Татарстан — крупный промышленный регион России, и мы можем предложить очень много промышленной продукции: автомобили, самолеты, корабли, нефтехимическую продукцию. В то же время есть потребность в ряде индонезийских товаров: пальмовом масле, тропических фруктах", — заявил глава Татарстана. По словам Минниханова, отдельной темой переговоров в Индонезии стали удобрения. "Сегодня мы обсуждали удобрения, которые очень востребованы у вас. То есть направлений для наших контактов, для нашего бизнеса много", — отметил глава Татарстана.

татарстан

индонезия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, татарстан, индонезия, рустам минниханов