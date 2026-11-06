https://1prime.ru/20261106/tatarstan-874984075.html
Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда
Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда - 06.11.2026, ПРАЙМ
Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда
Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты, суда и нефтехимическую продукцию, а также заинтересован в поставках индонезийского пальмового масла и | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:50+0300
2026-11-06T12:50+0300
2026-11-06T12:50+0300
бизнес
россия
татарстан
индонезия
рустам минниханов
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ДЖАКАРТА, 6 ноя — ПРАЙМ. Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты, суда и нефтехимическую продукцию, а также заинтересован в поставках индонезийского пальмового масла и тропических фруктов, заявил РИА Новости глава республики Рустам Минниханов.
"Татарстан — крупный промышленный регион России, и мы можем предложить очень много промышленной продукции: автомобили, самолеты, корабли, нефтехимическую продукцию. В то же время есть потребность в ряде индонезийских товаров: пальмовом масле, тропических фруктах", — заявил глава Татарстана.
По словам Минниханова, отдельной темой переговоров в Индонезии стали удобрения.
"Сегодня мы обсуждали удобрения, которые очень востребованы у вас. То есть направлений для наших контактов, для нашего бизнеса много", — отметил глава Татарстана.
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бизнес, россия, татарстан, индонезия, рустам минниханов
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ИНДОНЕЗИЯ, Рустам Минниханов
Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты и суда
Минниханов: Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты, суда и фрукты
ДЖАКАРТА, 6 ноя — ПРАЙМ. Татарстан готов предложить Индонезии автомобили, самолеты, суда и нефтехимическую продукцию, а также заинтересован в поставках индонезийского пальмового масла и тропических фруктов, заявил РИА Новости глава республики Рустам Минниханов.
"Татарстан — крупный промышленный регион России, и мы можем предложить очень много промышленной продукции: автомобили, самолеты, корабли, нефтехимическую продукцию. В то же время есть потребность в ряде индонезийских товаров: пальмовом масле, тропических фруктах", — заявил глава Татарстана.
По словам Минниханова, отдельной темой переговоров в Индонезии стали удобрения.
"Сегодня мы обсуждали удобрения, которые очень востребованы у вас. То есть направлений для наших контактов, для нашего бизнеса много", — отметил глава Татарстана.