https://1prime.ru/20261106/tatarstan-874984431.html

Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ

Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ - 06.11.2026, ПРАЙМ

Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ

Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру особых экономических зон и индустриальных парков, заявил РИА Новости глава республики... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:00+0300

2026-11-06T13:00+0300

2026-11-06T13:00+0300

россия

татарстан

индонезия

рустам минниханов

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ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру особых экономических зон и индустриальных парков, заявил РИА Новости глава республики Рустам Минниханов. "Мы видим, что Индонезия тоже ищет рынки. Татарстан - прекрасная площадка. Мы готовы предоставить инфраструктуру особых зон, индустриальных парков, разные формы с определенными послаблениями и льготами", - отметил собеседник агентства. Минниханов также сообщил, что в ходе визита были изучены налоговые льготы, которые Индонезия предлагает инвесторам. "Мы внимательно изучили положения о налоговых послаблениях для инвесторов. Российский бизнес, в том числе татарстанский, должен посмотреть, по каким направлениям и с каким бизнесом можно прийти сюда", - отметил глава республики. По его словам, стороны намерены активно развивать работу в инвестиционной сфере.

татарстан

индонезия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, татарстан, индонезия, рустам минниханов