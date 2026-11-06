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Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ
Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ - 06.11.2026, ПРАЙМ
Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ
Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру особых экономических зон и индустриальных парков, заявил РИА Новости глава республики... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:00+0300
2026-11-06T13:00+0300
россия
татарстан
индонезия
рустам минниханов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874984431.jpg?1793959205
ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру особых экономических зон и индустриальных парков, заявил РИА Новости глава республики Рустам Минниханов. "Мы видим, что Индонезия тоже ищет рынки. Татарстан - прекрасная площадка. Мы готовы предоставить инфраструктуру особых зон, индустриальных парков, разные формы с определенными послаблениями и льготами", - отметил собеседник агентства. Минниханов также сообщил, что в ходе визита были изучены налоговые льготы, которые Индонезия предлагает инвесторам. "Мы внимательно изучили положения о налоговых послаблениях для инвесторов. Российский бизнес, в том числе татарстанский, должен посмотреть, по каким направлениям и с каким бизнесом можно прийти сюда", - отметил глава республики. По его словам, стороны намерены активно развивать работу в инвестиционной сфере.
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россия, татарстан, индонезия, рустам минниханов
РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ИНДОНЕЗИЯ, Рустам Минниханов
13:00 06.11.2026
 
Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ

Минниханов: Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру ОЭЗ

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ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Татарстан готов предоставить индонезийским инвесторам инфраструктуру особых экономических зон и индустриальных парков, заявил РИА Новости глава республики Рустам Минниханов.
"Мы видим, что Индонезия тоже ищет рынки. Татарстан - прекрасная площадка. Мы готовы предоставить инфраструктуру особых зон, индустриальных парков, разные формы с определенными послаблениями и льготами", - отметил собеседник агентства.
Минниханов также сообщил, что в ходе визита были изучены налоговые льготы, которые Индонезия предлагает инвесторам.
"Мы внимательно изучили положения о налоговых послаблениях для инвесторов. Российский бизнес, в том числе татарстанский, должен посмотреть, по каким направлениям и с каким бизнесом можно прийти сюда", - отметил глава республики.
По его словам, стороны намерены активно развивать работу в инвестиционной сфере.
 
РОССИЯТАТАРСТАНИНДОНЕЗИЯРустам Минниханов
 
 
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