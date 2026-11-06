https://1prime.ru/20261106/tesla-874976714.html
Tesla сворачивает производство электропикапов Cybertruck
Tesla сворачивает производство электропикапов Cybertruck - 06.11.2026, ПРАЙМ
Tesla сворачивает производство электропикапов Cybertruck
Компания Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:36+0300
2026-11-06T10:36+0300
2026-11-06T10:42+0300
бизнес
техас
tesla
cybertruck
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Компания Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X. "Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab", - написал Маск. Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас.
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бизнес, техас, tesla, cybertruck
Бизнес, ТЕХАС, Tesla, Cybertruck
Tesla сворачивает производство электропикапов Cybertruck
Маск: Tesla сворачивает производство электропикапов Cybertruck
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Компания Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.
"Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab", - написал Маск.
Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас.