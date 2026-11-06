https://1prime.ru/20261106/tets-3-874999764.html

Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года

Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года - 06.11.2026, ПРАЙМ

Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года

Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе планируется завершить в первом квартале 2028 года, сообщило Минэнерго РФ. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:32+0300

2026-11-06T18:32+0300

2026-11-06T18:32+0300

россия

монголия

сергей цивилев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874999764.jpg?1793979153

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе планируется завершить в первом квартале 2028 года, сообщило Минэнерго РФ. "Контракт на базовое проектирование был подписан в октябре на полях "Российской энергетической недели", работы по нему планируется завершить в первом квартале 2028 года", - говорится в сообщении. Российское министерство в октябре сообщало, что "Интер РАО - Экспорт" подписало соглашение с монгольской ТЭЦ-3 на разработку базового проекта реконструкции станции. В пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с заместителем председателя Великого государственного хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдоржем, в ходе которых детально обсуждалась реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В Минэнерго добавили, что участники встречи рассмотрели другие направления сотрудничества, в том числе в сферах транспорта и поставок нефтепродуктов.

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монголия, сергей цивилев