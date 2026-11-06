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Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года
Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года - 06.11.2026, ПРАЙМ
Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года
Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе планируется завершить в первом квартале 2028 года, сообщило Минэнерго РФ. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:32+0300
2026-11-06T18:32+0300
россия
монголия
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874999764.jpg?1793979153
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе планируется завершить в первом квартале 2028 года, сообщило Минэнерго РФ. "Контракт на базовое проектирование был подписан в октябре на полях "Российской энергетической недели", работы по нему планируется завершить в первом квартале 2028 года", - говорится в сообщении. Российское министерство в октябре сообщало, что "Интер РАО - Экспорт" подписало соглашение с монгольской ТЭЦ-3 на разработку базового проекта реконструкции станции. В пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с заместителем председателя Великого государственного хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдоржем, в ходе которых детально обсуждалась реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В Минэнерго добавили, что участники встречи рассмотрели другие направления сотрудничества, в том числе в сферах транспорта и поставок нефтепродуктов.
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40
россия, монголия, сергей цивилев
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Сергей Цивилев
18:32 06.11.2026
 
Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе завершат в первом квартале 2028 года

Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе планируют завершить в первом квартале 2028 года

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе планируется завершить в первом квартале 2028 года, сообщило Минэнерго РФ.
"Контракт на базовое проектирование был подписан в октябре на полях "Российской энергетической недели", работы по нему планируется завершить в первом квартале 2028 года", - говорится в сообщении.
Российское министерство в октябре сообщало, что "Интер РАО - Экспорт" подписало соглашение с монгольской ТЭЦ-3 на разработку базового проекта реконструкции станции.
В пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с заместителем председателя Великого государственного хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдоржем, в ходе которых детально обсуждалась реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В Минэнерго добавили, что участники встречи рассмотрели другие направления сотрудничества, в том числе в сферах транспорта и поставок нефтепродуктов.
 
РОССИЯМОНГОЛИЯСергей Цивилев
 
 
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