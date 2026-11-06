Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/times-874984982.html
Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля"
Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля"
Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия, сообщает... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:08+0300
2026-11-06T13:08+0300
бизнес
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874984982.jpg?1793959682
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия, сообщает британская газета Times. "Немецкая технологическая компания разрабатывает оружие класса "космос-земля" с "неограниченной глобальной дальностью действия", - пишет издание, называя проект "секретной миссией Европы". По информации издания, речь идет о высокоточной орбитальной системе для нанесения дальних ударов, которая состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата, чтобы предотвратить его сгорание в атмосфере при падении. Как заявил газете генеральный директор компании Себастьян Клаус, следующим шагом станет привлечение более крупного партнера из оборонной промышленности, такого как MBDA, что поможет не только нарастить производство с этапа прототипа, но и решить ряд сложных "политических и правовых" вопросов, связанных с этим оружием. Times указывает на то, что на пути развития этого проекта, находящегося еще на ранней стадии разработки, существуют значительные препятствия. В частности, речь идет о правовых неопределенностях: согласно публикации, законодательное регулирование таких технологий в космосе только разрабатывается в ЕС. Кроме того, как отмечается, неясно, окажется ли ракета класса "космос-земля" технически осуществимой и экономически целесообразной альтернативой традиционным дальнобойным вооружениям. "Траекторию ее полета будет сравнительно легко обнаружить и отследить", - заявил газете неназванный военный источник.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ес
Бизнес, ЕС
13:08 06.11.2026
 
Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля"

Times: компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса "космос-земля"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия, сообщает британская газета Times.
"Немецкая технологическая компания разрабатывает оружие класса "космос-земля" с "неограниченной глобальной дальностью действия", - пишет издание, называя проект "секретной миссией Европы".
По информации издания, речь идет о высокоточной орбитальной системе для нанесения дальних ударов, которая состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата, чтобы предотвратить его сгорание в атмосфере при падении.
Как заявил газете генеральный директор компании Себастьян Клаус, следующим шагом станет привлечение более крупного партнера из оборонной промышленности, такого как MBDA, что поможет не только нарастить производство с этапа прототипа, но и решить ряд сложных "политических и правовых" вопросов, связанных с этим оружием.
Times указывает на то, что на пути развития этого проекта, находящегося еще на ранней стадии разработки, существуют значительные препятствия. В частности, речь идет о правовых неопределенностях: согласно публикации, законодательное регулирование таких технологий в космосе только разрабатывается в ЕС. Кроме того, как отмечается, неясно, окажется ли ракета класса "космос-земля" технически осуществимой и экономически целесообразной альтернативой традиционным дальнобойным вооружениям.
"Траекторию ее полета будет сравнительно легко обнаружить и отследить", - заявил газете неназванный военный источник.
 
БизнесЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала