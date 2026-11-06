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Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля"

Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля" - 06.11.2026, ПРАЙМ

Times: немецкая компания тайно разрабатывает оружие класса "космос-земля"

Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия, сообщает... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:08+0300

2026-11-06T13:08+0300

2026-11-06T13:08+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия, сообщает британская газета Times. "Немецкая технологическая компания разрабатывает оружие класса "космос-земля" с "неограниченной глобальной дальностью действия", - пишет издание, называя проект "секретной миссией Европы". По информации издания, речь идет о высокоточной орбитальной системе для нанесения дальних ударов, которая состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата, чтобы предотвратить его сгорание в атмосфере при падении. Как заявил газете генеральный директор компании Себастьян Клаус, следующим шагом станет привлечение более крупного партнера из оборонной промышленности, такого как MBDA, что поможет не только нарастить производство с этапа прототипа, но и решить ряд сложных "политических и правовых" вопросов, связанных с этим оружием. Times указывает на то, что на пути развития этого проекта, находящегося еще на ранней стадии разработки, существуют значительные препятствия. В частности, речь идет о правовых неопределенностях: согласно публикации, законодательное регулирование таких технологий в космосе только разрабатывается в ЕС. Кроме того, как отмечается, неясно, окажется ли ракета класса "космос-земля" технически осуществимой и экономически целесообразной альтернативой традиционным дальнобойным вооружениям. "Траекторию ее полета будет сравнительно легко обнаружить и отследить", - заявил газете неназванный военный источник.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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