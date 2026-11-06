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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей впервые с 21 октября, следует из данных торгов. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:26+0300

2026-11-06T18:26+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей впервые с 21 октября, следует из данных торгов. К 18.19 мск курс доллара рос на 57 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,95 рубля, а минутами ранее максимально поднимался до 82,002 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, доллар сша, валюта, курсы валют