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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей впервые с 21 октября, следует из данных торгов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:26+0300
2026-11-06T18:26+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей впервые с 21 октября, следует из данных торгов. К 18.19 мск курс доллара рос на 57 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,95 рубля, а минутами ранее максимально поднимался до 82,002 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынок, доллар сша, валюта, курсы валют
Рынок, Доллар США, валюта, Курсы валют
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 21 октября
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей впервые с 21 октября, следует из данных торгов.
К 18.19 мск курс доллара рос на 57 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,95 рубля, а минутами ранее максимально поднимался до 82,002 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.