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РЭЦ: российские товары способны конкурировать за китайского покупателя - 06.11.2026, ПРАЙМ
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РЭЦ: российские товары способны конкурировать за китайского покупателя
РЭЦ: российские товары способны конкурировать за китайского покупателя - 06.11.2026, ПРАЙМ
РЭЦ: российские товары способны конкурировать за китайского покупателя
Российские товары способны конкурировать за китайского покупателя не только в специализированных магазинах "Сделано в России", но и в обычной рознице, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:05+0300
2026-11-06T16:06+0300
бизнес
россия
китай
шанхай
рэц
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ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российские товары способны конкурировать за китайского покупателя не только в специализированных магазинах "Сделано в России", но и в обычной рознице, сообщил РИА Новости генеральный представитель РЭЦ в Китае Евгений Бажов. "В этом году на ЭКСПО у нас запланировано проведение не менее 500 переговоров с фокусными закупщиками под каждую компанию. И я постоянно повторяю коллегам, что количество встреч - это не результат, это только инструмент", - сказал Бажов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. По его словам, результат - это "когда начинаются реальные поставки, когда китайский дистрибьютор делает повторный заказ, когда он обращается снова и снова, когда российская продукция попадает в ассортимент торговой сети и начинает стабильно продаваться". В качестве примера такой кооперации он привел сотрудничество с китайской государственной компанией Bailian Group, которая управляет торговыми сетями Lianhua и Century Mart. "С ними при нашей помощи был реализован пилотный проект в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян, и, по нашим данным, российская продукция обеспечила около 40% полки иностранных производителей, которая продавалась в этом флагманском магазине", - отметил Бажов. Он подчеркнул, что "это очень важный практический результат, который показывает, что российские товары способны конкурировать за китайского покупателя, и не только в наших специализированных магазинах, но и в обычной рознице". "У российских продуктов есть важное преимущество, китайские покупатели часто их воспринимают как качественные, натуральные и произведенные по традиционным рецептурам, но здесь опять же важно разделять узнаваемость товара и реальные продажи", - указал собеседник агентства. По его словам, популярность, например, российского шоколада еще не означает, что любой российский производитель шоколада автоматически будет успешным в Китае. "Китайский потребитель выбирает не страну происхождения, он выбирает именно конкретный продукт, ему должны подходить и вкус, и цена, и упаковка, и формат покупки. Поэтому настоящий бестселлер - это не тот товар, который вызвал интерес на выставке, а тот, который покупают повторно. Именно повторные покупки мы рассматриваем как один из главных показателей успеха российского продукта на китайском рынке", - подчеркнул Бажов. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира. РЭЦ на выставке представил экспозиция "Сделано в России", где на площади в 1425 квадратных метров, где свои товары и услуги представляют 63 российские компании. Большая часть участников – 40 предприятий – относится к малому и среднему бизнесу. При этом 34 компании являются обладателями сертификата "Сделано в России". Российская экспозиция распределена по нескольким отраслевым павильонам. Наибольшее число участников (40 компаний) представлено в секции продуктов питания и АПК. В павильонах потребительских товаров разместились производители косметики и бытовой химии, а также сувенирной продукции. Кроме того, свои решения презентуют компании из сфер медицины и здравоохранения, технологий и IT, а также представители сферы услуг.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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бизнес, россия, китай, шанхай, рэц
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Шанхай, РЭЦ
16:05 06.11.2026 (обновлено: 16:06 06.11.2026)
 
РЭЦ: российские товары способны конкурировать за китайского покупателя

РЭЦ: российские товары способны конкурировать за китайского покупателя в обычной рознице

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ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российские товары способны конкурировать за китайского покупателя не только в специализированных магазинах "Сделано в России", но и в обычной рознице, сообщил РИА Новости генеральный представитель РЭЦ в Китае Евгений Бажов.
"В этом году на ЭКСПО у нас запланировано проведение не менее 500 переговоров с фокусными закупщиками под каждую компанию. И я постоянно повторяю коллегам, что количество встреч - это не результат, это только инструмент", - сказал Бажов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
По его словам, результат - это "когда начинаются реальные поставки, когда китайский дистрибьютор делает повторный заказ, когда он обращается снова и снова, когда российская продукция попадает в ассортимент торговой сети и начинает стабильно продаваться".
В качестве примера такой кооперации он привел сотрудничество с китайской государственной компанией Bailian Group, которая управляет торговыми сетями Lianhua и Century Mart.
"С ними при нашей помощи был реализован пилотный проект в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян, и, по нашим данным, российская продукция обеспечила около 40% полки иностранных производителей, которая продавалась в этом флагманском магазине", - отметил Бажов.
Он подчеркнул, что "это очень важный практический результат, который показывает, что российские товары способны конкурировать за китайского покупателя, и не только в наших специализированных магазинах, но и в обычной рознице".
"У российских продуктов есть важное преимущество, китайские покупатели часто их воспринимают как качественные, натуральные и произведенные по традиционным рецептурам, но здесь опять же важно разделять узнаваемость товара и реальные продажи", - указал собеседник агентства.
По его словам, популярность, например, российского шоколада еще не означает, что любой российский производитель шоколада автоматически будет успешным в Китае.
"Китайский потребитель выбирает не страну происхождения, он выбирает именно конкретный продукт, ему должны подходить и вкус, и цена, и упаковка, и формат покупки. Поэтому настоящий бестселлер - это не тот товар, который вызвал интерес на выставке, а тот, который покупают повторно. Именно повторные покупки мы рассматриваем как один из главных показателей успеха российского продукта на китайском рынке", - подчеркнул Бажов.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
РЭЦ на выставке представил экспозиция "Сделано в России", где на площади в 1425 квадратных метров, где свои товары и услуги представляют 63 российские компании. Большая часть участников – 40 предприятий – относится к малому и среднему бизнесу. При этом 34 компании являются обладателями сертификата "Сделано в России".
Российская экспозиция распределена по нескольким отраслевым павильонам. Наибольшее число участников (40 компаний) представлено в секции продуктов питания и АПК. В павильонах потребительских товаров разместились производители косметики и бытовой химии, а также сувенирной продукции. Кроме того, свои решения презентуют компании из сфер медицины и здравоохранения, технологий и IT, а также представители сферы услуг.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙШанхайРЭЦ
 
 
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