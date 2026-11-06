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Трамп пообещал разобраться в незаконных поставках российского топлива
Трамп пообещал разобраться в незаконных поставках российского топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал разобраться в незаконных поставках российского топлива
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну, назвав плохим якобы действующий | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T02:27+0300
2026-11-06T02:27+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну, назвав плохим якобы действующий с 2022 года запрет на разгрузку в американских портах танкеров РФ.
"Вы, вероятно, упомянули довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос, конечно", - сказал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что через Атлантику в направлении США идет танкер с российским дизельным топливом, разгрузка которого якобы запрещена законом от 2022 года.
Договоренность о поставках российского дизтоплива на мировой рынок была достигнута 9 октября между президентами РФ и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские НПЗ, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.
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Мировая экономика, США, Киев, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ
Трамп пообещал разобраться в незаконных поставках российского топлива
Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского топлива
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну, назвав плохим якобы действующий с 2022 года запрет на разгрузку в американских портах танкеров РФ.
"Вы, вероятно, упомянули довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос, конечно", - сказал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что через Атлантику в направлении США идет танкер с российским дизельным топливом, разгрузка которого якобы запрещена законом от 2022 года.
Договоренность о поставках российского дизтоплива на мировой рынок была достигнута 9 октября между президентами РФ и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские НПЗ, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.