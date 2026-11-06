https://1prime.ru/20261106/tramp-874968056.html
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T03:09+0300
2026-11-06T03:09+0300
2026-11-06T03:09+0300
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
dow jones
nasdaq composite
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874968056.jpg?1793923782
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что американские биржи пережили один из худших дней в своей истории.
"Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. На это так грустно смотреть! Потребовалось столько усилий, чтобы вывести нас на уровень, которого никто никогда прежде не видел, а затем случилось вот это. Ваши пенсионные накопления, соответственно, сократились. Помните: в этом виноваты не республиканцы, это вина тупократов (демократов – ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом Трамп призвал американцев не поддаваться панике и пообещал, что, несмотря на обвал на фондовом рынке, Соединенные Штаты "вскоре так или иначе станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде".
По данным портала MarketWatch, индекс широкого рынка S&P 500 в четверг потерял около 2,9 триллиона долларов рыночной стоимости, упав на 4,35% на фоне масштабных распродаж в секторе технологий и искусственного интеллекта, что стало рекордным суточным падением капитализации в истории американских торгов.
Промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов четверга упал на 3,44%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,52%.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Dow Jones, Nasdaq Composite
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка
Трамп: фондовый рынок США пережил один из худших дней в своей истории
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что американские биржи пережили один из худших дней в своей истории.
"Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. На это так грустно смотреть! Потребовалось столько усилий, чтобы вывести нас на уровень, которого никто никогда прежде не видел, а затем случилось вот это. Ваши пенсионные накопления, соответственно, сократились. Помните: в этом виноваты не республиканцы, это вина тупократов (демократов – ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом Трамп призвал американцев не поддаваться панике и пообещал, что, несмотря на обвал на фондовом рынке, Соединенные Штаты "вскоре так или иначе станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде".
По данным портала MarketWatch, индекс широкого рынка S&P 500 в четверг потерял около 2,9 триллиона долларов рыночной стоимости, упав на 4,35% на фоне масштабных распродаж в секторе технологий и искусственного интеллекта, что стало рекордным суточным падением капитализации в истории американских торгов.
Промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов четверга упал на 3,44%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,52%.