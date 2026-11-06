Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/tramp-874968056.html
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T03:09+0300
2026-11-06T03:09+0300
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
dow jones
nasdaq composite
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874968056.jpg?1793923782
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что американские биржи пережили один из худших дней в своей истории. "Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. На это так грустно смотреть! Потребовалось столько усилий, чтобы вывести нас на уровень, которого никто никогда прежде не видел, а затем случилось вот это. Ваши пенсионные накопления, соответственно, сократились. Помните: в этом виноваты не республиканцы, это вина тупократов (демократов – ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом Трамп призвал американцев не поддаваться панике и пообещал, что, несмотря на обвал на фондовом рынке, Соединенные Штаты "вскоре так или иначе станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде". По данным портала MarketWatch, индекс широкого рынка S&P 500 в четверг потерял около 2,9 триллиона долларов рыночной стоимости, упав на 4,35% на фоне масштабных распродаж в секторе технологий и искусственного интеллекта, что стало рекордным суточным падением капитализации в истории американских торгов. Промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов четверга упал на 3,44%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,52%.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Dow Jones, Nasdaq Composite
03:09 06.11.2026
 
Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка

Трамп: фондовый рынок США пережил один из худших дней в своей истории

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что американские биржи пережили один из худших дней в своей истории.
"Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. На это так грустно смотреть! Потребовалось столько усилий, чтобы вывести нас на уровень, которого никто никогда прежде не видел, а затем случилось вот это. Ваши пенсионные накопления, соответственно, сократились. Помните: в этом виноваты не республиканцы, это вина тупократов (демократов – ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом Трамп призвал американцев не поддаваться панике и пообещал, что, несмотря на обвал на фондовом рынке, Соединенные Штаты "вскоре так или иначе станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде".
По данным портала MarketWatch, индекс широкого рынка S&P 500 в четверг потерял около 2,9 триллиона долларов рыночной стоимости, упав на 4,35% на фоне масштабных распродаж в секторе технологий и искусственного интеллекта, что стало рекордным суточным падением капитализации в истории американских торгов.
Промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов четверга упал на 3,44%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,52%.
 
РынокМировая экономикаСШАДональд ТрампDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала