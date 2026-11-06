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Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка

Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ

Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T03:09+0300

2026-11-06T03:09+0300

2026-11-06T03:09+0300

рынок

мировая экономика

сша

дональд трамп

dow jones

nasdaq composite

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за резкое падение фондового рынка на Демократическую партию и результаты прошедших выборов, заявив, что американские биржи пережили один из худших дней в своей истории. "Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. На это так грустно смотреть! Потребовалось столько усилий, чтобы вывести нас на уровень, которого никто никогда прежде не видел, а затем случилось вот это. Ваши пенсионные накопления, соответственно, сократились. Помните: в этом виноваты не республиканцы, это вина тупократов (демократов – ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом Трамп призвал американцев не поддаваться панике и пообещал, что, несмотря на обвал на фондовом рынке, Соединенные Штаты "вскоре так или иначе станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде". По данным портала MarketWatch, индекс широкого рынка S&P 500 в четверг потерял около 2,9 триллиона долларов рыночной стоимости, упав на 4,35% на фоне масштабных распродаж в секторе технологий и искусственного интеллекта, что стало рекордным суточным падением капитализации в истории американских торгов. Промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов четверга упал на 3,44%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,52%.

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рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite