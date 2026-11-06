https://1prime.ru/20261106/tramp-874992381.html
Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США
Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США - 06.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает развитие "сверхинтеллекта" и намерен сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными во... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:43+0300
2026-11-06T15:43+0300
2026-11-06T15:50+0300
технологии
сша
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874992381.jpg?1793969455
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает развитие "сверхинтеллекта" и намерен сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными во внедрении этой технологии. Ранее Трамп предложил использовать термин "сверхинтеллект" для обозначения нового этапа развития технологий ИИ. "Я на 100% поддерживаю сверхинтеллект и буду работать со многими штатами США, которые хотят разбогатеть благодаря ему. Это настоящее золото, и только глупое руководство скажет "нет" богатствам, которые он приносит!", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США
Трамп заявил, что полностью поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает развитие "сверхинтеллекта" и намерен сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными во внедрении этой технологии.
Ранее Трамп предложил использовать термин "сверхинтеллект" для обозначения нового этапа развития технологий ИИ.
"Я на 100% поддерживаю сверхинтеллект и буду работать со многими штатами США, которые хотят разбогатеть благодаря ему. Это настоящее золото, и только глупое руководство скажет "нет" богатствам, которые он приносит!", - написал американский президент в соцсети Truth Social.