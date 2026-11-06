https://1prime.ru/20261106/tramp-874992381.html

Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США

Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США - 06.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что поддерживает развитие "сверхинтеллекта" в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает развитие "сверхинтеллекта" и намерен сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными во... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:50+0300

технологии

сша

дональд трамп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874992381.jpg?1793969455

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает развитие "сверхинтеллекта" и намерен сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными во внедрении этой технологии. Ранее Трамп предложил использовать термин "сверхинтеллект" для обозначения нового этапа развития технологий ИИ. "Я на 100% поддерживаю сверхинтеллект и буду работать со многими штатами США, которые хотят разбогатеть благодаря ему. Это настоящее золото, и только глупое руководство скажет "нет" богатствам, которые он приносит!", - написал американский президент в соцсети Truth Social.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, дональд трамп