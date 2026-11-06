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После разгрома на выборах Трамп может отыграться на Зеленском, пишут СМИ

После разгрома на выборах Трамп может отыграться на Зеленском, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ

После разгрома на выборах Трамп может отыграться на Зеленском, пишут СМИ

После поражения республиканцев на промежуточных выборах Дональд Трамп, вероятно, переключится на внешнюю политику, где демократы не смогут ему эффективно... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:25+0300

2026-11-06T16:25+0300

2026-11-06T16:25+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После поражения республиканцев на промежуточных выборах Дональд Трамп, вероятно, переключится на внешнюю политику, где демократы не смогут ему эффективно противодействовать. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на The Spectator. Если Трамп вновь займется украинским конфликтом, положение Владимира Зеленского может серьезно ухудшиться.Демократы одержали убедительную победу, получив контроль над обеими палатами Конгресса и 29 губернаторскими постами — впервые с 2010 года. Это одно из самых сокрушительных поражений правящей партии на промежуточных выборах в послевоенной истории США. Однако Конгресс не станет для Трампа непреодолимым ограничителем: импичмент практически невозможен без двух третей голосов в Сенате, а преодолеть президентское вето удается менее чем в одном случае из десяти. Поэтому в оставшиеся 26 месяцев Трамп может сосредоточиться на международной арене.Накануне выборов некоторые трамписты сохраняли оптимизм. В частности, Натали Бальдасарре из Национального комитета Республиканской партии заявляла:"Опросы могут говорить что угодно, но последнее слово остается за американским народом. Республиканцы по-прежнему настроены привести избирателей на участки, сохранить большинство и отстоять свои позиции наперекор всему", — заявила она.Реальность оказалась иной. Трамп одержим идеей собственного наследия — отсюда проекты нового восточного крыла Белого дома с бальным залом, реконструкция бассейна у мемориала Линкольну и планы Триумфальной арки. "Я вообще люблю строительство", — признался он журналистам.Еще один способ оставить след — завершить или приостановить конфликт на Украине. Но Киеву это вряд ли поможет. В прошлом месяце Трамп посоветовал Украине "найти нового лидера, с которым можно договориться", а затем отменил действие ряда положений закона Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана. Этот закон предусматривал в том числе 500-процентные пошлины для стран, закупающих российскую нефть, газ и уран. Трамп также согласовал сделку по поставкам российского дизельного топлива в США и, по имеющимся данным, причастен к решению SpaceX на десять дней ограничить доступ Украины к спутниковой сети Starshield.Если Трамп попытается прекратить конфликт, он, скорее всего, усилит давление на Украину — например, перекроет поставки американского оружия через НАТО или свернет обмен разведданными. Другой вариант — укрепить позиции Владимира Путина за счет дальнейшего ослабления санкций. Его восхищение Путиным столь же очевидно, как и глубокая неприязнь к Зеленскому.На Ближнем Востоке цель Трампа — добиться с Ираном положения, позволяющего провозгласить "победу" США. Один из вариантов — возобновление судоходства через Ормузский пролив, открытый до американо-израильских ударов. На этой неделе США нанесли ограниченные авиаудары по объектам на острове Кешм, но Трамп заявил, что масштабных бомбардировок не планируется. При этом, по мнению автора, президент не представляет, ни почему война продолжается, ни как ее завершить.Суровая правда в том, что никто не знает, что Трамп сделает в следующие 24 часа. Он и сам этого не знает. Для международного сообщества важно понимать: Трамп принципиально не изменился, а значит, неожиданностей можно ждать в любой момент.*Линдси Грэм — покойный сенатор, внесен в России в список террористов и экстремистов

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общество , мировая экономика, сша, украина, иран, дональд трамп, владимир зеленский, линдси грэм, the spectator, spacex, нато