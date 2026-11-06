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Центробанк выдал базовую лицензию АО КБ "Финансовый ландшафт"

Центробанк выдал базовую лицензию АО КБ "Финансовый ландшафт" - 06.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк выдал базовую лицензию АО КБ "Финансовый ландшафт"

Банк России выдал базовую лицензию АО КБ "Финансовый ландшафт", это третья банковская лицензия, выданная ЦБ за этот год, следует из материалов регулятора. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:46+0300

2026-11-06T11:46+0300

2026-11-06T11:56+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России выдал базовую лицензию АО КБ "Финансовый ландшафт", это третья банковская лицензия, выданная ЦБ за этот год, следует из материалов регулятора. Согласно данным на сайте регулятора, банку выдана базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Это третья лицензия, выданная Банком России за 2026 год. В июле банк "Элемент" получил универсальную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. А в начале августа регулятором была выдана базовая лицензия кредитной организации "Резорт банк". Дата начала действия лицензии - 3 ноября. Банку присвоен регистрационный номер 3557, его уставной капитал составлял на 29 апреля прошлого года 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ЦБ.

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