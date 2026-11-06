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ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром - 06.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром
ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром - 06.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром
ЦБ РФ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином, эфиром и USD Tether, следует из указания регулятора. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:55+0300
2026-11-06T16:02+0300
финансы
россия
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874993020.jpg?1793970162
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином, эфиром и USD Tether, следует из указания регулятора. "Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и "Ю Эс Ди Тезер" (USD Tether). Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению", - говорится в сообщении. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через разных посредников – брокера, управляющего или криптообменник – как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника – не более 300 тысяч рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений, поясняет ЦБ. Перед сделкой инвестору, независимо от его статуса, нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту, напоминает регулятор. "В перечень попали только самые ликвидные активы, критерии которых прописаны в законе. При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках – она должна составлять не менее 5 лет. Такой подход направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы", - также пояснил Центробанк.
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192
40
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
15:55 06.11.2026 (обновлено: 16:02 06.11.2026)
 
ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром

ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином, эфиром и USD Tether

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином, эфиром и USD Tether, следует из указания регулятора.
"Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и "Ю Эс Ди Тезер" (USD Tether). Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению", - говорится в сообщении.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через разных посредников – брокера, управляющего или криптообменник – как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника – не более 300 тысяч рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений, поясняет ЦБ.
Перед сделкой инвестору, независимо от его статуса, нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту, напоминает регулятор.
"В перечень попали только самые ликвидные активы, критерии которых прописаны в законе. При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках – она должна составлять не менее 5 лет. Такой подход направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы", - также пояснил Центробанк.
 
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