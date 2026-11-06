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ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром

ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром - 06.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином и эфиром

ЦБ РФ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином, эфиром и USD Tether, следует из указания регулятора. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:55+0300

2026-11-06T15:55+0300

2026-11-06T16:02+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил биржам с 17 ноября торговать биткоином, эфиром и USD Tether, следует из указания регулятора. "Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и "Ю Эс Ди Тезер" (USD Tether). Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению", - говорится в сообщении. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через разных посредников – брокера, управляющего или криптообменник – как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника – не более 300 тысяч рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений, поясняет ЦБ. Перед сделкой инвестору, независимо от его статуса, нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту, напоминает регулятор. "В перечень попали только самые ликвидные активы, критерии которых прописаны в законе. При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках – она должна составлять не менее 5 лет. Такой подход направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы", - также пояснил Центробанк.

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