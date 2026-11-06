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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России снизилась на 0,2% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России снизилась на 0,2%
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России снизилась на 0,2% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России снизилась на 0,2%
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам сентября 2026 года снизилась на 0,2% к августу и составила 3,4 миллиона рублей, следует из... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:31+0300
2026-11-06T11:31+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам сентября 2026 года снизилась на 0,2% к августу и составила 3,4 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат". Согласно презентации агентства, средняя цена новых легковых автомобилей в сентябре составила 3,4 миллиона рублей, что на 0,2% ниже, чем в августе, но на 1% больше, чем в сентябре 2025 года. "Мы видим по новым (легковым автомобилям - ред.) символический рост, к аналогичному периоду прошлого года - 1% процент. Месяц к месяцу небольшое падение", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции. Уточняется, что средневзвешенная цена легковых автомобилей с пробегом в сентябре составила 1,2 миллиона рублей, что на 0,8% выше, чем в августе, при этом к сентябрю прошлого года она не изменилась.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:31 06.11.2026
 
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России снизилась на 0,2%

"Автостат": средневзвешенная цена нового автомобиля в России в сентябре снизилась на 0,2%

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам сентября 2026 года снизилась на 0,2% к августу и составила 3,4 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат".
Согласно презентации агентства, средняя цена новых легковых автомобилей в сентябре составила 3,4 миллиона рублей, что на 0,2% ниже, чем в августе, но на 1% больше, чем в сентябре 2025 года.
"Мы видим по новым (легковым автомобилям - ред.) символический рост, к аналогичному периоду прошлого года - 1% процент. Месяц к месяцу небольшое падение", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции.
Уточняется, что средневзвешенная цена легковых автомобилей с пробегом в сентябре составила 1,2 миллиона рублей, что на 0,8% выше, чем в августе, при этом к сентябрю прошлого года она не изменилась.
 
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