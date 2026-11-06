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Средние биржевые цены дизтоплива в России снизились за неделю на 4,9%
Средние биржевые цены дизтоплива в России снизились за неделю на 4,9% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Средние биржевые цены дизтоплива в России снизились за неделю на 4,9%
Средняя цена межсезонного дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:18+0300
2026-11-06T19:18+0300
2026-11-06T19:22+0300
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена межсезонного дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 4,9%, стоимость бензина Аи-92 осталась практически без изменений, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена межсезонного дизельного топлива в период со 2 по 6 ноября снизилась до 60 992 рублей за тонну с 64 162 рублей на рабочей неделе с 26 по 30 октября. Таким образом, снижение составило на 4,9%. Зимнее дизтопливо подешевело на 1,7%, до 80 499 рублей за тонну с 81 854 рублей на прошлой неделе. Средняя стоимость бензина Аи-92 за неделю осталась практически без изменений - сократилась на 0,01%, до 67 060 рублей за тонну с 67 067 рублей. Средняя цена бензина Аи-95 выросла на 1,2% - до 74 037 рублей за тонну с 73 189 рублей неделей ранее.
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россия
Средние биржевые цены дизтоплива в России снизились за неделю на 4,9%
Средняя цена межсезонного дизтоплива на Петербургской бирже снизились за неделю на 4,9%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена межсезонного дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 4,9%, стоимость бензина Аи-92 осталась практически без изменений, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена межсезонного дизельного топлива в период со 2 по 6 ноября снизилась до 60 992 рублей за тонну с 64 162 рублей на рабочей неделе с 26 по 30 октября. Таким образом, снижение составило на 4,9%.
Зимнее дизтопливо подешевело на 1,7%, до 80 499 рублей за тонну с 81 854 рублей на прошлой неделе.
Средняя стоимость бензина Аи-92 за неделю осталась практически без изменений - сократилась на 0,01%, до 67 060 рублей за тонну с 67 067 рублей.
Средняя цена бензина Аи-95 выросла на 1,2% - до 74 037 рублей за тонну с 73 189 рублей неделей ранее.