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Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6%

Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6%

Туристический поток в Мурманскую область за девять месяцев 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 435 тысяч | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:07+0300

2026-11-06T12:07+0300

2026-11-06T12:07+0300

туризм

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток в Мурманскую область за девять месяцев 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 435 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За 9 месяцев текущего года регион принял более четырехсот тридцати пяти тысяч туристов, что на 16,6% больше, чем за этот же период прошлого года", - привел он данные по турпотоку в Мурманскую область на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, такие результаты показывают наглядный результат системной работы по развитию арктического туризма и подтверждают рост интереса путешественников к Северу. На протяжении последних пяти лет турпоток здесь растет двузначными цифрами, добавил Чернышенко. "Для Мурманской области туризм – одно и перспективных направлений развития экономики", - отметил вице-премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко