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Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6%
Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6%
Туристический поток в Мурманскую область за девять месяцев 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 435 тысяч | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:07+0300
2026-11-06T12:07+0300
туризм
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874981976.jpg?1793956069
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток в Мурманскую область за девять месяцев 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 435 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За 9 месяцев текущего года регион принял более четырехсот тридцати пяти тысяч туристов, что на 16,6% больше, чем за этот же период прошлого года", - привел он данные по турпотоку в Мурманскую область на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, такие результаты показывают наглядный результат системной работы по развитию арктического туризма и подтверждают рост интереса путешественников к Северу. На протяжении последних пяти лет турпоток здесь растет двузначными цифрами, добавил Чернышенко. "Для Мурманской области туризм – одно и перспективных направлений развития экономики", - отметил вице-премьер.
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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
12:07 06.11.2026
 
Турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6%

Чернышенко: турпоток в Мурманскую область за девять месяцев вырос на 16,6%

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток в Мурманскую область за девять месяцев 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 435 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За 9 месяцев текущего года регион принял более четырехсот тридцати пяти тысяч туристов, что на 16,6% больше, чем за этот же период прошлого года", - привел он данные по турпотоку в Мурманскую область на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По его словам, такие результаты показывают наглядный результат системной работы по развитию арктического туризма и подтверждают рост интереса путешественников к Северу.
На протяжении последних пяти лет турпоток здесь растет двузначными цифрами, добавил Чернышенко.
"Для Мурманской области туризм – одно и перспективных направлений развития экономики", - отметил вице-премьер.
 
ТуризмБизнесРОССИЯДмитрий Чернышенко
 
 
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