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Турция рассчитывает на скорый запуск первого блока АЭС "Аккую" - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Турция рассчитывает на скорый запуск первого блока АЭС "Аккую"
Турция рассчитывает на скорый запуск первого блока АЭС "Аккую" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Турция рассчитывает на скорый запуск первого блока АЭС "Аккую"
Турция рассчитывает на физический запуск первого блока АЭС "Аккую" через несколько недель, заявил в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики и природных... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:18+0300
2026-11-06T10:19+0300
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Турция рассчитывает на физический запуск первого блока АЭС "Аккую" через несколько недель, заявил в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Сейчас на первом блоке строящейся станции проводятся сотни испытаний. На этом этапе мы плотно координируемся с МАГАТЭ, с независимыми инспекторами, с нашим турецким Агентством ядерного регулирования. Мы сможем осуществить физический запуск станции после того, как будут успешно завершены все эти испытания. Наша цель, безусловно, запуск в течение декабря, мы планируем физический пуск реактора в ближайшие несколько недель", - заявил министр, отвечая на вопрос РИА Новости. Министр сообщил, что на днях было успешно проведено очередное важное испытание на реакторе. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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турция, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом
10:18 06.11.2026 (обновлено: 10:19 06.11.2026)
 
Турция рассчитывает на скорый запуск первого блока АЭС "Аккую"

Байрактар: Турция рассчитывает на физический запуск АЭС "Аккую" через несколько недель

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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Турция рассчитывает на физический запуск первого блока АЭС "Аккую" через несколько недель, заявил в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Сейчас на первом блоке строящейся станции проводятся сотни испытаний. На этом этапе мы плотно координируемся с МАГАТЭ, с независимыми инспекторами, с нашим турецким Агентством ядерного регулирования. Мы сможем осуществить физический запуск станции после того, как будут успешно завершены все эти испытания. Наша цель, безусловно, запуск в течение декабря, мы планируем физический пуск реактора в ближайшие несколько недель", - заявил министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
Министр сообщил, что на днях было успешно проведено очередное важное испытание на реакторе.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
ТУРЦИЯАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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