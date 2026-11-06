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Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование - 06.11.2026, ПРАЙМ
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование
Турция при выборе подрядчика строительства второй АЭС в стране обращает внимание на финансовое обоснование проекта и загруженность подрядчика, заявил министр... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:18+0300
2026-11-06T10:18+0300
россия
турция
канада
южная корея
аэс "аккую"
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874975808.jpg?1793949489
СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция при выборе подрядчика строительства второй АЭС в стране обращает внимание на финансовое обоснование проекта и загруженность подрядчика, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Министр отметил, что Турция продолжает переговоры с "Росатомом", который "очень заинтересован", а также Канадой, Южной Кореей, а по третьей АЭС во Фракии – с Китаем. По его словам, власти Турции примут решение по выбору подрядчика двух новых АЭС в следующем году. "Думаю, самое важное для нас – какая компания или страна обеспечит нас лучшим финансовым обоснованием и реализацией проекта. Если они очень загружены, как, например, южнокорейская KEPCO – они уже взяли на себя обязательство построить восемь реакторов в США, уже строят 4-6 реакторов в Корее, еще один проект у них в Чехии – то АЭС в Турции для них еще один проект, и очень важно, как им удастся реализовать его, так как для АЭС требуется значительное внимание и колоссальный человеческий потенциал", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости. Байрактар отметил, что переговоры с Канадой по АЭС в Синопе идут хорошо. Турция заключила во вторник с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
турция
канада
южная корея
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192
40
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5
4.7
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россия, турция, канада, южная корея, аэс "аккую", росатом
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАНАДА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АЭС "Аккую", Росатом
10:18 06.11.2026
 
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование

Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансовое обоснование проекта

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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция при выборе подрядчика строительства второй АЭС в стране обращает внимание на финансовое обоснование проекта и загруженность подрядчика, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Министр отметил, что Турция продолжает переговоры с "Росатомом", который "очень заинтересован", а также Канадой, Южной Кореей, а по третьей АЭС во Фракии – с Китаем. По его словам, власти Турции примут решение по выбору подрядчика двух новых АЭС в следующем году.
"Думаю, самое важное для нас – какая компания или страна обеспечит нас лучшим финансовым обоснованием и реализацией проекта. Если они очень загружены, как, например, южнокорейская KEPCO – они уже взяли на себя обязательство построить восемь реакторов в США, уже строят 4-6 реакторов в Корее, еще один проект у них в Чехии – то АЭС в Турции для них еще один проект, и очень важно, как им удастся реализовать его, так как для АЭС требуется значительное внимание и колоссальный человеческий потенциал", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.
Байрактар отметил, что переговоры с Канадой по АЭС в Синопе идут хорошо.
Турция заключила во вторник с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
РОССИЯТУРЦИЯКАНАДАЮЖНАЯ КОРЕЯАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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