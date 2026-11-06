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Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование - 06.11.2026, ПРАЙМ
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование
Турция при выборе подрядчика строительства второй АЭС в стране обращает внимание на финансовое обоснование проекта и загруженность подрядчика, заявил министр... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:18+0300
2026-11-06T10:18+0300
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россия
турция
канада
южная корея
аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция при выборе подрядчика строительства второй АЭС в стране обращает внимание на финансовое обоснование проекта и загруженность подрядчика, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Министр отметил, что Турция продолжает переговоры с "Росатомом", который "очень заинтересован", а также Канадой, Южной Кореей, а по третьей АЭС во Фракии – с Китаем. По его словам, власти Турции примут решение по выбору подрядчика двух новых АЭС в следующем году.
"Думаю, самое важное для нас – какая компания или страна обеспечит нас лучшим финансовым обоснованием и реализацией проекта. Если они очень загружены, как, например, южнокорейская KEPCO – они уже взяли на себя обязательство построить восемь реакторов в США, уже строят 4-6 реакторов в Корее, еще один проект у них в Чехии – то АЭС в Турции для них еще один проект, и очень важно, как им удастся реализовать его, так как для АЭС требуется значительное внимание и колоссальный человеческий потенциал", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.
Байрактар отметил, что переговоры с Канадой по АЭС в Синопе идут хорошо.
Турция заключила во вторник с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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россия, турция, канада, южная корея, аэс "аккую", росатом
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАНАДА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АЭС "Аккую", Росатом
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансирование
Турция при выборе подрядчика АЭС обращает внимание на финансовое обоснование проекта
СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция при выборе подрядчика строительства второй АЭС в стране обращает внимание на финансовое обоснование проекта и загруженность подрядчика, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Министр отметил, что Турция продолжает переговоры с "Росатомом", который "очень заинтересован", а также Канадой, Южной Кореей, а по третьей АЭС во Фракии – с Китаем. По его словам, власти Турции примут решение по выбору подрядчика двух новых АЭС в следующем году.
"Думаю, самое важное для нас – какая компания или страна обеспечит нас лучшим финансовым обоснованием и реализацией проекта. Если они очень загружены, как, например, южнокорейская KEPCO – они уже взяли на себя обязательство построить восемь реакторов в США, уже строят 4-6 реакторов в Корее, еще один проект у них в Чехии – то АЭС в Турции для них еще один проект, и очень важно, как им удастся реализовать его, так как для АЭС требуется значительное внимание и колоссальный человеческий потенциал", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.
Байрактар отметил, что переговоры с Канадой по АЭС в Синопе идут хорошо.
Турция заключила во вторник с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".