https://1prime.ru/20261106/turtsija-874975905.html
Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций
Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций - 06.11.2026, ПРАЙМ
Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций
Турция планирует к 2040 году почти в четыре раза увеличить мощность своих ветряных и солнечных электростанций, заявил министр энергетики и природных ресурсов... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:18+0300
2026-11-06T10:18+0300
2026-11-06T10:18+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874975905.jpg?1793949494
СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция планирует к 2040 году почти в четыре раза увеличить мощность своих ветряных и солнечных электростанций, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
По словам министра, к 2040 году половина автопарка Турции – порядка 20 миллионов – будет состоять из электромобилей, потребность в электроэнергии растет с каждым днем.
"К 2040 году мощность ветряных и солнечных электростанций достигнет 175 ГВт, сейчас она составляет 45 ГВт, таким образом, менее чем за 15 лет мощность будет увеличена почти в четыре раза. Одновременно с этим нам понадобится дополнительно 10 ГВт с АЭС", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций
Турция планирует к 2040 году почти в четыре раза увеличить мощность своих электростанций
СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция планирует к 2040 году почти в четыре раза увеличить мощность своих ветряных и солнечных электростанций, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
По словам министра, к 2040 году половина автопарка Турции – порядка 20 миллионов – будет состоять из электромобилей, потребность в электроэнергии растет с каждым днем.
"К 2040 году мощность ветряных и солнечных электростанций достигнет 175 ГВт, сейчас она составляет 45 ГВт, таким образом, менее чем за 15 лет мощность будет увеличена почти в четыре раза. Одновременно с этим нам понадобится дополнительно 10 ГВт с АЭС", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.