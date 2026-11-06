https://1prime.ru/20261106/turtsija-874975905.html

Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций

Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций - 06.11.2026, ПРАЙМ

Турция планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций

Турция планирует к 2040 году почти в четыре раза увеличить мощность своих ветряных и солнечных электростанций, заявил министр энергетики и природных ресурсов... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:18+0300

2026-11-06T10:18+0300

2026-11-06T10:18+0300

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874975905.jpg?1793949494

СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турция планирует к 2040 году почти в четыре раза увеличить мощность своих ветряных и солнечных электростанций, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По словам министра, к 2040 году половина автопарка Турции – порядка 20 миллионов – будет состоять из электромобилей, потребность в электроэнергии растет с каждым днем. "К 2040 году мощность ветряных и солнечных электростанций достигнет 175 ГВт, сейчас она составляет 45 ГВт, таким образом, менее чем за 15 лет мощность будет увеличена почти в четыре раза. Одновременно с этим нам понадобится дополнительно 10 ГВт с АЭС", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40