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Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира

Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира - 06.11.2026, ПРАЙМ

Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира

Турецкие власти планируют увеличить импорт газа из Алжира, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:54+0300

2026-11-06T10:54+0300

2026-11-06T10:54+0300

газ

турция

азербайджан

иран

shell

totalenergies

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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турецкие власти планируют увеличить импорт газа из Алжира, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Мы работаем с алжирской Sonatrach уже много лет, с 1994 года. Наш контракт на импорт газа истекает в следующем году, мы хотели бы его продлить и увеличить объемы импорта", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости. Контракт с алжирской компанией подходит к концу в сентябре 2027 года. Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies. Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за август доля алжирского газа в турецком импорте составила порядка 14%, объем поставок увеличился по сравнению с августом 2025 года на 28% до 383 миллионов кубометров.

турция

азербайджан

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газ, турция, азербайджан, иран, shell, totalenergies