https://1prime.ru/20261106/turtsija-874978496.html
Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира
Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира - 06.11.2026, ПРАЙМ
Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира
Турецкие власти планируют увеличить импорт газа из Алжира, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:54+0300
2026-11-06T10:54+0300
2026-11-06T10:54+0300
газ
турция
азербайджан
иран
shell
totalenergies
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874978496.jpg?1793951684
СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турецкие власти планируют увеличить импорт газа из Алжира, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Мы работаем с алжирской Sonatrach уже много лет, с 1994 года. Наш контракт на импорт газа истекает в следующем году, мы хотели бы его продлить и увеличить объемы импорта", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.
Контракт с алжирской компанией подходит к концу в сентябре 2027 года.
Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.
Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за август доля алжирского газа в турецком импорте составила порядка 14%, объем поставок увеличился по сравнению с августом 2025 года на 28% до 383 миллионов кубометров.
турция
азербайджан
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, турция, азербайджан, иран, shell, totalenergies
Газ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, Shell, TotalEnergies
Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира
Байрактар: Турция планирует увеличить импорт газа из Алжира
СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. Турецкие власти планируют увеличить импорт газа из Алжира, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Мы работаем с алжирской Sonatrach уже много лет, с 1994 года. Наш контракт на импорт газа истекает в следующем году, мы хотели бы его продлить и увеличить объемы импорта", - сказал министр небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости.
Контракт с алжирской компанией подходит к концу в сентябре 2027 года.
Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.
Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за август доля алжирского газа в турецком импорте составила порядка 14%, объем поставок увеличился по сравнению с августом 2025 года на 28% до 383 миллионов кубометров.