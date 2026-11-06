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Китайские ученые охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Китайские ученые охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры
Китайские ученые охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры - 06.11.2026, ПРАЙМ
Китайские ученые охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры
Ученые из Китая охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры на космической станции "Тяньгун", побив рекорды США и Германии, сообщает газета South... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:30+0300
2026-11-06T13:30+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ученые из Китая охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры на космической станции "Тяньгун", побив рекорды США и Германии, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). "Китайские ученые охладили атомы на борту космической станции "Тяньгун" до самой низкой когда-либо зарегистрированной температуры, побив рекорды США и Германии", - говорится в сообщении. Исследователи из Пекинского университета и Китайской академии наук довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля. Согласно данным газеты, такой прорыв открывает путь для сверхточных космических датчиков, которые смогут находить скрытые минералы, отслеживать изменение климата и проверять теорию гравитации Эйнштейна. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции составляет примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три человека или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года.
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мировая экономика, общество , китай, сша, германия
Мировая экономика, Общество , КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ
13:30 06.11.2026
 
Китайские ученые охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры

SCMP: ученые из Китая охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ученые из Китая охладили атомы рубидия до рекордно низкой температуры на космической станции "Тяньгун", побив рекорды США и Германии, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
"Китайские ученые охладили атомы на борту космической станции "Тяньгун" до самой низкой когда-либо зарегистрированной температуры, побив рекорды США и Германии", - говорится в сообщении.
Исследователи из Пекинского университета и Китайской академии наук довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля.
Согласно данным газеты, такой прорыв открывает путь для сверхточных космических датчиков, которые смогут находить скрытые минералы, отслеживать изменение климата и проверять теорию гравитации Эйнштейна.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции составляет примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три человека или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года.
 
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